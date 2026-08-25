Mercato : le PSG a déjà de grands projets pour Adil Hamdani

Le PSG suit de près Adil Hamdani, le crack de 17 ans de l’OL. Et Luis Enrique aurait déjà une vision très claire à son sujet.



Avec les probables départ de Bradley Barcola et d’Ibrahim Mbaye, le Paris Saint-Germain songerait à recruter un ultime attaquant après les signatures de Ferran Torres et de Mika Godts. Et si peu de pistes nous sont parvenues jusqu’à lors, un nom a finalement émergé. Celui d’Adil Hamdani. L’attaquant de 17 ans n’a toujours pas trouvé d’accord avec Lyon pour un premier contrat professionnel et il intéresserait au plus haut point les Rouge et Bleu.

Le PSG est très chaud sur la piste d’Adil Hamdani

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une information signée L’Equipe et qui a été confirmée depuis. Le quotidien sportif va d’ailleurs un peu plus loin ce mardi soir en insistant sur le fait que le PSG veut signer l’international tricolore U17. La raison ? Notamment sa faculté à évoluer sur les deux côtés de l’attaque et en tant que meneur de jeu. Luis Enrique cherche un talent offensif à modeler sur les prochaines années et Adil Hamdani possède totalement le profil aux yeux du board parisien.



Qui est Adil Hamdani, l'ailier de 17 ans pisté par le PSG ? ➡️ https://t.co/4yjcbbNryt



Le Paris Saint-Germain souhaite faire venir le jeune Français de l'Olympique Lyonnais, dès maintenant ou dans un an, afin de le faire grandir et d'en faire un élément capital du club dans les… pic.twitter.com/a1qIcO2v3O — L'Équipe (@lequipe) August 25, 2026

Sous contrat aspirant durant encore un an, le natif de la région parisienne devra toutefois faire l’objet de négociations entre l’OL et le PSG. Mais si aucun accord n’est trouvé, le club parisien est prêt à attendre de signer le joueur libre dans un an, conclut L’Equipe.