Mercato : le PSG a déjà de grands projets pour Adil Hamdani
Le PSG suit de près
Adil Hamdani, le crack de 17 ans de
l’OL. Et Luis Enrique aurait déjà
une vision très claire à son sujet.
Avec les probables départ de Bradley Barcola et d’Ibrahim Mbaye, le Paris Saint-Germain songerait à recruter un ultime attaquant après les signatures de Ferran Torres et de Mika Godts. Et si peu de pistes nous sont parvenues jusqu’à lors, un nom a finalement émergé. Celui d’Adil Hamdani. L’attaquant de 17 ans n’a toujours pas trouvé d’accord avec Lyon pour un premier contrat professionnel et il intéresserait au plus haut point les Rouge et Bleu.
Le PSG est très chaud sur la piste d’Adil Hamdani
une information signée
L’Equipe et qui a été confirmée depuis. Le quotidien
sportif va d’ailleurs un peu plus loin ce mardi soir en insistant
sur le fait que le PSG veut signer l’international
tricolore U17. La raison ? Notamment sa faculté à évoluer sur les
deux côtés de l’attaque et en tant que meneur de jeu. Luis
Enrique cherche un talent offensif à modeler sur les
prochaines années et Adil Hamdani possède
totalement le profil aux yeux du board parisien.
Sous contrat aspirant durant encore un an, le natif de la région parisienne devra toutefois faire l’objet de négociations entre l’OL et le PSG. Mais si aucun accord n’est trouvé, le club parisien est prêt à attendre de signer le joueur libre dans un an, conclut L’Equipe.