Mercato : le PSG a enfin tranché pour Lucas Chevalier

Auteur d’un premier exercice très compliqué au PSG, Lucas Chevalier pourrait finalement rester. Ce serait, du moins, l’envie de sa direction pour la saison prochaine.

Recrue phare du dernier mercato estival du Paris Saint-Germain pour la coquette somme de 40 MILLIONS D’EUROS, Lucas Chevalier n’a pas convaincu, et c’est peu de le dire. De quoi remettre en question son avenir à TRÈS court terme en terre parisienne ? Une chose est certaine : Matveï Safonov, prépondérant dans le second sacre de suite rouge et bleu en Ligue des Champions, sera le titulaire du poste l’exercice prochain.

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Du mouvement chez les gardiens du PSG, pas pour Lucas Chevalier ?

C’est notamment l’affirmation apportée par le journal L’Équipe en ce mardi matin. L’International russe, qui a toujours cru en sa chance à Paris, a ainsi gagné sa place. Dans l’idée, Lucas Chevalier devrait être son concurrent direct en 2026-2027. Le board parisien n’envisage donc pas un départ de l’ancien lillois cet été, explique le quotidien sportif. Une vente pourrait toutefois être envisagée, mais uniquement si Lucas Chevalier en fait la demande. Ce qui ne semble pas être le cas à l’heure où ces lignes sont rédigées.

Et si la requête est finalement faite, alors le PSG se mettra à la recherche d’un gardien de haut niveau pour que Luis Enrique puisse s’appuyer sur deux hommes forts à ce poste. Pour le reste, L’Équipe confirme que de nombreux mouvements sont tout de même à attendre dans ce secteur. Martin James, auteur d’une grande saison avec les U19, ne signera pas de premier contrat pro avec son club formateur. Un départ compensé par le futur recrutement d’Alessandro Longoni ((18 ans), lui qui arrivera libre en provenance du Milan AC avec un rôle entre troisième gardien de l’équipe première et dernier rempart de l’équipe espoir.



Pour sa part, Renato Marin, qui occupait ce rôle, devrait être prêté dans les semaines à venir afin d’emmagasiner plus d’expérience, confirme également L’Équipe. Braga, club proche du PSG, pourrait notamment être un point de chute à la manière de Gabriel Moscardo la saison dernière. Vous l’aurez donc compris : un jeu de chaises musicales est sur le point de se lancer pour les gardiens de but du côté du club de la capitale.

