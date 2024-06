Mercato : Le PSG a fait une offre à l’OL pour Rayan Cherki

Dans sa quête de se renforcer sur le front de l’attaque, le PSG aurait coché le nom de Rayan Cherki. Déjà associé au club de la capitale l’hiver dernier, l’international Espoirs français aurait fait l’objet d’une offre de la part des dirigeants parisiens.

Alors qu’il entre dans dernière année de contrat avec son club formateur l’Olympique Lyonnais, Rayan Cherki arrive à un premier tournant de sa carrière à 20 ans. En effet, l’international Espoirs français a sur la table une proposition de prolongation de contrat jusqu’en 2028 assortie à une baisse de salaire. Si les chances de le voir accepter cette offre paraissent minces tant le Gones aurait décidé de quitter son club formateur cet été, un second choix s’offre à Rayan Cherki : un contrat au PSG. Selon les informations de L’Equipe, les dirigeants parisiens auraient transmis une offre à leurs homologues lyonnais de 15 millions d’euros + 3 millions en bonus afin de racheter la dernière année de contrat du joueur. A cette information, nos confrères ajoutent que l’OL, afin de faire entrer des liquidités, aurait prévu de vendre son joueur : « Les deux parties pourraient très rapidement se rapprocher et trouver un accord pour un transfert à Paris« .

Sur le même dossier, le suiveur du PSG bien informé sur les réseaux sociaux @Djaameel_ y est allé de ses informations également affirmant que « Luis Enrique et Luis Campos apprécient beaucoup Rayan Cherki […] Luis Enrique trouve qu’il a un profil qui pourrait vraiment apporter à l’équipe« . Selon des sources internes au club toujours rapportées par @Djaameel_, « une visio a même déjà eu lieu il y a plusieurs jours entre le joueur et Lucho« . Cependant, la piste ne ferait pas l’unanimité au PSG tant le président Nasser Al-Khelaïfi « a toujours bloqué le dossier car il n’apprécie pas vraiment les personnes qui entouraient le joueur« .

🚨🔴🔵🇫🇷🇩🇿 #Ligue1 |



➡️ Le PSG est très intéressé par Rayan Cherki. Luis Enrique et Luis Campos suivent le joueur depuis un moment.



🗣 Le coach parisien a même déjà échangé avec le joueur et lui a expliquait comment il comptait l’utiliser.



👀 Bradley Barcola lui a vendu le… pic.twitter.com/fu2IpvNY5f — Santi Aouna (@Santi_J_FM) June 19, 2024 X : @SantiAouna

Lyon veut intégrer une clause de revente importante

Des informations également confirmées par Santi Aouna journaliste pour Foot Mercato qui ajoute que celui qui a fait le voyage entre Lyon et Paris l’été dernier, Bradley Barcola, aurait vendu le projet Rouge & Bleu à Rayan Cherki. De son côté, Fabrizio Romano confirme également l’offre de 15M€ plus des bonus formulée par les dirigeants parisiens à leurs homologues lyonnais pour l’international Espoir français. Cependant, les Gones refusent pour le moment car ils souhaitent intégrer une clause de revente importante dans la transaction. Selon RMC Sport, l’Olympique Lyonnais voudrait toucher 30% sur une éventuelle future revente de son joueur. De son côté, le PSG reste serein et Luis Enrique a déjà échangé par téléphone avec le milieu offensif de 20 ans.