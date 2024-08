Si le PSG n’avait pas fait du poste de numéro 9 une priorité de recrutement, il pourrait tout de même s’offrir un attaquant de pointe cet été. Le club de la capitale a bougé dans le dossier Julian Alvarez.

Dans son effectif, le PSG possède Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos au poste d’avant-centre. Les deux attaquants, recrutés l’été dernier, ont eu du mal pour leur premier exercice sous le maillot des Rouge & Bleu, même si l’international portugais a réussi à se montrer en deuxième partie de saison (40 matches, 14 buts, deux passes décisives). Si ce n’était pas forcément la priorité de recrutement des dirigeants parisiens, ils ont tout de même pisté des numéros 9. Le nom de Victor Osimhen est apparu très tôt dans ce mercato estival, même si ce dossier semble avoir pris du plomb dans l’aile. Ces derniers jours, le nom de Julian Alvarez est revenu.

Une offre supérieure à celle de l’Atlético de Madrid

L’international argentin aimerait quitter Manchester City, lui qui veut être l’option numéro 1 alors que chez les champions d’Angleterre, il est barré par Erling Haaland. Dans cette optique, l’Atlético de Madrid, Chelsea et le PSG aimeraient le récupérer. Ce samedi après-midi, Gaston Edul, journaliste pour TyC Sports, fait un point sur ce dossier. Et selon lui, le club de la capitale aurait fait une offre formelle pour l’ancien de River Plate. Cette dernière serait supérieure à celle de l’Atlético de Madrid, que ce soit pour le club mancunien ou le joueur. Gaston Edul conclut en expliquant que le départ de Julian Alvarez de Manchester City est de plus en plus probable. Pour rappel, la presse argentine expliquait hier que l’agent de Julian Alvarez se rendait à Paris ce vendredi pour discuter avec le PSG. De son côté, Santi Aouna confirme que le PSG a fait une offre de contrat à l’international argentin. Le journaliste de Foot Mercato indique également que le PSG a entamé les discussions avec Manchester City pour connaître la faisabilité du dossier. Santi Aouna conclut en indiquant que le club anglais demande entre 70 et 80 millions d’euros pour lâcher son joueur, qui a été validé par Luis Enrique.