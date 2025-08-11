Mercato – Le PSG a fixé le prix de Gianluigi Donnarumma

Le PSG a ouvert la porte à un départ de Gianluigi Donnarumma, qui n’a pas trouvé d’accord pour une prolongation. Le club de la capitale aurait fixé le prix du gardien italien.

Encore sous contrat jusqu’en juin 2026 avec le PSG, Gianluigi Donnarumma est en discussions depuis plus d’un an pour prolonger son contrat avec les Rouge & Bleu. Mais les échanges butent au niveau du futur salaire de l’international italien. Les deux camps semblent se diriger vers une séparation, eux qui ne trouveront très certainement pas d’accord. Pour pallier ce futur départ, les dirigeants parisiens ont décidé de recruter Lucas Chevalier. Afin d’avoir du temps de jeu régulier, l’international italien devrait donc quitter le PSG avant la fin du mercato.

Il a déjà des contacts avec d’autre clubs

Selon les informations de Sky Sport Italia, le PSG aurait fixé le prix de Gianluigi Donnarumma. Le champion d’Europe souhaiterait récupérer entre 20 et 30 millions d’euros pour la dernière année de contrat de l’ancien Milanais. Le média sportif italien explique que pour l’instant, il n’y a pas de négociations concrètes avec d’autres clubs pour l’international italien. Manchester City est intéressé, alors que Pep Guardiola a déjà échangé avec le gardien, mais il y a un désaccord financier. Manchester United est aussi intéressé, mais les négociations ne sont pas faciles, conclut Sky Sport Italia. De son côté, Florian Plettenberg confirme que Gianluigi Donnarumma ne devrait pas prolonger avec le PSG. Le club de la capitale s’attend à son départ cet été, car il est déjà en contact et en négociations avec plusieurs clubs, conclut le journaliste pour Sky Sport Deutschland.