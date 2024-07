Mercato : Le PSG a fixé sa limite pour Joao Neves

Dans sa quête de renfort pour son milieu de terrain, le PSG semble avoir érigé Joao Neves comme priorité absolue. Le nom du Portugais revient avec insistance sous les cieux parisiens, mais la réflexion sur le plan économique du côté des dirigeants du club de la capitale est le sujet principale des tractations.

Un an après son recrutement, Manuel Ugarte a tout d’une erreur de casting pour le PSG de Luis Enrique. C’est ainsi que l’Uruguayen est envoyé avec insistance du côté de Manchester United après sa première et unique saison en Rouge & Bleu. Les Red Devils semblent donc avoir abandonner la piste les menant à Joao Neves pour s’attacher les services du numéro 4 du Paris Saint-Germain. Un pas en arrière sur le dossier du jeune portugais de 19 ans qui pourrait bien arranger les affaires du club de la capitale qui lui ne compte pas baisser les bras pour attirer Joao Neves et faire plier Rui Costa, président du SL Benfica. Seul bémol à date, l’aspect financier. En effet, les derniers échos au Portugal affirment que le club lusitanien espère un chèque de 120M€ pour libérer son joueur, un montant équivalent à sa clause libératoire. Cependant, les dirigeants parisiens ne sont pas enclin à atteindre une telle somme, ni même la barre des 100 millions d’euros. C’est en tous cas ce qu’affirme CNN Portugal qui évoque la ténacité des champions de France dans ce dossier, qui ont déjà essuyé deux refus pour une offre de 70M€ et une nouvelle de 90M€ + un joueur dont le nom n’a pas filtré. Autre média portugais, A Bola, a également évoqué ses informations cette semaine, allant dans le même sens. Les dirigeants du PSG ne souhaitent pas atteindre les 100 millions d’euros et encore moins les dépasser. Alors pour quel montant le Paris Saint-Germain et le SL Benfica pourraient se mettre d’accord ?

❗️Le PSG souhaite vraiment attirer Joao Neves et pense trouver un accord sur un prix aux alentours de 80-85M€.



À voir désormais si la position de Benfica évoluera au cours du mercato, qui aujourd’hui demande que sa clause soit payée (120M€) ⏳🇵🇹



[@JacobsBen] pic.twitter.com/ppfaI8keQ4 — Canal Supporters (@CanalSupporters) July 12, 2024 X : @CanalSupporters

Une question qui risque de se poser ces prochaines semaines et à laquelle le journaliste britannique Ben Jacobs apporte son élément de réponse. En effet, après avoir essuyé les refus évoqués précédemment, le Paris Saint-Germain estime pouvoir trouver un accord avec le SL Benfica pour un prix oscillant entre 80 et 85 millions d’euros. Si le club de la capitale souhaite vraiment s’attacher les services de Joao Neves cet été 2024, son club formateur serait toujours dans l’attente des 120 millions d’euros de sa clause libératoire pour le libérer, toujours selon les indiscrétions de Ben Jacobs divulguées dans son podcast.