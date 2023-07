Mercato : Le PSG a rencontré l’entourage de Dusan Vlahovic

Recruter un numéro 9 paraît être un chemin tortueux pour le Paris Saint-Germain. De pistes en pistes, le club de la capitale enchaîne les intérêts et le dévolu parisien s’est récemment jeté sur Dusan Vlahovic. Le Serbe serait en effet dans les petits papiers Rouge & Bleu, ne remettant pas en cause l’envie de recruter Randal Kolo Muani. Aujourd’hui, Tuttosport révèle que le club parisien serait allé à la rencontre de l’entourage de Vlahovic, dans l’optique d’un transfert.

Le Paris Saint-Germain a beau avoir officialisé cinq recrues, le club de la capitale reste toujours en quête d’un nouveau numéro 9. Plusieurs pistes avaient été évoquées et plus le temps passe, plus les rumeurs s’additionnent. Au départ Harry Kane et Victor Osimhen semblaient être les priorités du club, mais avec l’envie de rejoindre le Bayern Munich de l’Anglais, et les demandes pharaoniques du président napolitain, Aurelio de Laurentiis, pour le Nigérian, les intérêts ont été revus à la baisse. Après Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos, c’est au tour du Dusan Vlahovic d’être pisté par les Rouge & Bleu. En effet, comme le révélait Fabrizio Romano, le PSG porte un intérêt sur le buteur Serbe de la Juventus Turin, une attention sérieuse d’après Le Parisien. Le quotidien francilien indiquait que la Juventus pourrait être amenée à devoir vendre son numéro 9 au club de la capitale, sans remettre en cause une arrivée potentielle de Kolo Muani dans la ville lumière.

🚨 CONFIRMATION : Hugo Ekitike a été placé sur la liste des transferts 👋🇫🇷



[Le Parisien] pic.twitter.com/dHzy4kGT2C — Canal Supporters (@CanalSupporters) July 11, 2023 Twitter : @CanalSupporters

Cette piste, menant au Serbe de 23 ans, prend de l’ampleur puisque d’après le quotidien italien, Tuttosport, les dirigeants parisiens seraient partis à la rencontre de l’entourage du joueur. Un entretien pour étudier l’éventualité d’un transfert de Vlahovic au Paris Saint-Germain. D’après le médias transalpin, cet intérêt serait plus corrélé à l’hypothèse d’un départ de Kylian Mbappé cet été, plutôt qu’une simple curiosité. Le joueur est évalué à environ 70 millions d’euros, un prix qui pourrait baisser compte tenue des difficultés que traverse la Juventus. La Vieille Dame ne participera à aucune compétition européenne, et reste encore coupable de fraudes comptables, leur ayant coûté un retrait de quinze point cette saison.