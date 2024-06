A l’occasion du mercato estival 2024, le PSG devrait se montrer actif afin de renforcer son effectif et combler certains manques. Parmi ceux-ci, le chantier que représente la défense de Luis Enrique. En ce sens, des pistes avanceraient pour enregistrer du renfort dans l’arrière-garde Rouge & Bleu.

L’arrivée et la saison de Milan Skriniar au PSG ne semble pas avoir convaincu, Lucas Hernandez s’étant blessé, Presnel Kimpembe faisant face à des difficultés pour retrouver la compétition et enfin la jeunesse de Lucas Beraldo pourraient être de véritables arguments pour qualifier la défense du Paris Saint-Germain comme étant toujours en chantier. En ce sens, la piste menant le club de la capitale à Leny Yoro a vu le jour ces dernières semaines, mais ce dernier pourrait privilégier un départ au Real Madrid. C’est dans ce contexte qu’un nouveau nom en défense fait son apparition pour le club de la capitale : Edmond Tapsoba. En effet, nos confrères de Foot Mercato affirment que les dirigeants Rouge & Bleu auraient d’ores et déjà rencontré l’agent du joueur de 25 ans. Titulaire indiscutable en 2023/2024 sous les ordres de Xabi Alonso pour une saison historique, le Burkinabé, face à l’intérêt de Chelsea et Manchester United, a prolongé son contrat en septembre 203 jusqu’en juin 2028. Un nouveau bail auquel serait intégrée une clause libératoire de 100 millions d’euros selon la presse allemande, et 80 millions d’euros selon les informations de Foot Mercato.

Quoi qu’il en soit, malgré les deux montants qui semblent élevés à première vue, le PSG serait bel et bien intéressé par Edmond Tapsoba. Au-delà de cet intérêt du club de la capitale, « une rencontre a même déjà eu lieu avec l’agent du joueur, qui n’est clairement pas contre un transfert au PSG« , toujours selon Foot Mercato. Le représentant du défenseur central ferait le forcing pour un transfert au Paris Saint-Germain. Une opération pour le PSG qui aurait tout d’un joli coup, pour un joueur expérimenté qui a disputé cette saison 46 matchs toutes compétitions confondues, inscrit 3 buts et fait 1 passe décisive. S’il a quitté le Burkina Faso à l’âge de 18 ans pour rejoindre le Portugal et plus précisément le club de Leixoes et sa catégorie U19, Edmond Tapsoba a été transféré au Vitoria Guimaraes, pour y évoluer avec les U19, puis les professionnels, avant de s’envoler pour le Bayer Leverkusen pour 20 millions d’euros au mercato hivernal 2020. Une ascension rapide en totale corrélation avec sa progression à l’échelle internationale, comptant aujourd’hui 46 sélections avec le Burkina Faso, et devenant ainsi un pilier de sa nation.