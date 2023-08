Mercato : Le PSG a trouvé son attaquant avec Gonçalo Ramos

Depuis le début du mercato estival, le PSG était à la recherche d’un attaquant de pointe. Et il a trouvé son bonheur avec Gonçalo Ramos qui arrive en provenance du Benfica.

C’était l’un des manques de l’effectif du PSG la saison dernière. Outre Hugo Ekitike, le club de la capitale n’avait pas de véritable attaquant de pointe. Lors de ce mercato estival, les dirigeants parisiens ont donc pisté plusieurs buteurs. Les noms de Victor Osimhen, Harry Kane, Randal Kolo Muani, Dusan Vlahovic ou bien encore Gonçalo Ramos ont été avancés. Et c’est ce dernier cité qui devrait remporter la timbale. Ce dimanche matin, on parlait d’un accord proche d’être trouvé entre le PSG et le Benfica pour le transfert de l’international portugais (22 ans). On expliquait même qu’il pourrait prendre la direction de la France pour passer sa visite médicale et signer son contrat.

Gonçalo Ramos attendu à Paris dans les prochains jours

Ce soir, L’Equipe explique qu’un accord total a été trouvé entre le PSG et le champion du Portugal. Les deux clubs finalisent ce dimanche soir les derniers détails d’un prêt avec option d’achat quasiment obligatoire, affirme le quotidien sportif. Gonçalo Ramos est attendu à Paris ces prochains jours pour passer sa visite médicale et parapher son contrat en tant que joueur du PSG. De son côté, Fabrizio Romano confirme le fait que l’attaquant va devenir la neuvième recrue de l’été des Rouge & Bleu. Les derniers détails sont en train d’être réglés. Il s’agira d’un prêt avec obligation d’achat de 65 millions d’euros plus 15 millions d’euros. Le spécialiste du mercato conclut en expliquant que Gonçalo Ramos doit passer sa visite médicale dans les prochains jours.