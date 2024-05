Mercato – Le PSG accélère dans le dossier Leny Yoro

Cet été, le PSG voudra renforcer sa défense centrale. Pour cela, il compte s’offrir Leny Yoro (18 ans). Dans ce dossier, il devra faire face au Real Madrid.

Avec la grave blessure de Lucas Hernandez, qui va l’éloigner des terrains encore plusieurs mois, les interrogations sur le retour en forme de Presnel Kimpembe après un an sans jouer et les doutes sur la capacité de Milan Skriniar de répondre présent, le PSG serait à la recherche d’un nouveau défenseur central pour le mercato estival. Depuis plusieurs mois, le club de la capitale s’intéresse à Leny Yoro (18 ans). Performant avec Lille, il aurait déjà pu rejoindre le PSG l’hiver dernier, mais son club ne voulait pas le laisser filer en cours de saison. Cet été, la donne pourrait changer.

Le PSG croit en ses chances dans le dossier Yoro

Selon les informations de RMC Sport, Lille pourrait se résoudre à vendre son jeune prodige, ce dernier arrivant en fin de contrat dans un an et ayant refusé de prolonger son bail dans le Nord. Le média sportif indique que « son contrat prévoyait l’activation d’un an en plus en cas d’accord des deux parties, Lille proposait une revalorisation, mais Yoro a refusé. » Si au sein du LOSC, Olivier Létang, le président nordiste, évoquait encore, il y a peu de temps une indemnité de 100 millions d’euros pour lâcher son joueur, cette somme n’est pas imaginable aujourd’hui, à un an du terme de son contrat, avance RMC Sport. Ce dossier pourrait se conclure aux alentours des 60 millions d’euros, selon Fabrice Hawkins. « Les discussions se poursuivent entre Paris et les propriétaires lillois. Le club de la capitale croit en ses chances. » Dans ce dossier, le PSG devra faire avec la concurrence du Real Madrid ou bien encore de Liverpool. Si le club anglais suit attentivement ce dossier, l’équipe espagnole n’est pas prête à surpayer pour s’offrir Leny Yoro, conclut RMC Sport.