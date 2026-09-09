Mercato : le PSG annonce une nouvelle recrue en défense
La section féminine du PSG a officialisé l’arrivée d’Adjela Krstic après le départ d’Elisa De Almeida.
Les féminines du Paris Saint-Germain sont parvenus à se qualifier pour la phase de ligue de la Women’s Champions League en écartant Francfort de son chemin. Une échéance capitale qui était également la dernière d’Elisa De Almeida sous les couleurs rouge et bleu. La défenseuse de 28 ans a ainsi rejoint Arsenal après cinq ans de bons et loyaux services dans la capitale.
Andjela Krstic renforce la défense du PSG (officiel)
Et forcément, on attendait celle qui viendrait remplacer l’internationale tricolore en terre parisienne. Et c’est désormais chose faite ce jour avec l’officialisation du recrutement d’Andjela Krstic. Libre de tout contrat, la joueuse serbe de 25 ans, sous les couleurs de Bâle la saison passée, s’est ainsi engagée pour les trois prochaines saisons avec le PSG.
« Rejoindre le Paris Saint-Germain est une représente une très belle opportunité et une nouvelle étape importante dans ma carrière, a réagi Andjela Krstic sur le site officiel parisien. Après mes expériences en Serbie et en Suisse, j’avais envie de découvrir un nouvel environnement et de continuer à progresser. Je suis très heureuse de rejoindre Paris, de découvrir mes nouvelles coéquipières et je vais travailler chaque jour pour apporter mes qualités au collectif, et aider l’équipe à atteindre ses objectifs. »