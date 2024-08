Au début du mercato estival, le PSG semblait avoir jeté son dévolu sur Leny Yoro pour renforcer sa défense. A ce stade du marché des transferts, le club de la capitale a vu l’ancien lillois lui échapper et ne compte aucun renfort en défense.

Après la blessure de Lucas Hernandez, celle de Milan Skriniar en plus du niveau affiché par le Slovaque, l’inexpérience de Lucas Beraldo et le retour difficile à la compétition de Presnel Kimpembe, la défense du PSG reste un chanter ouvert. Cependant, à l’occasion de ce mercato estival, le club de la capitale n’a toujours pas enregistré le moindre renfort pour son arrière garde. Toutefois, à l’ouverture du marché des transferts, le Paris Saint-Germain était annoncé comme un véritable prétendant pour … Leny Yoro. Le désormais ancien défenseur du LOSC était l’objet d’une bataille entre le PSG, le Real Madrid et Manchester United. Le club de Premier League a raflé la mise en se montrant agressif avec un chèque de 70M€ bonus compris. Un montant que les dirigeants parisiens et madrilènes n’étaient pas prêt à atteindre pour le joueur de 18 ans. S’il a déjà disputé ses premières minutes avec le maillot des Red Devils, Leny Yoro connaît tout de même son premier coup d’arrêt avec le club du nord de l’Angleterre. En effet, l’international français espoirs s’est blessé et serait victime d’une fracture au niveau du pied gauche selon les derniers échos de la presse. Visuellement, Leny Yoro est apparu en béquilles dernièrement.

Une mésaventure que pouvait prévoir le PSG ? Oui. C’est en tous cas ce qu’affirme Loïc Tanzi, journaliste pour L’Equipe. Sur son compte X personnel, ce dernier a déclaré : « Le PSG assure qu’il connaissait la fragilité du joueur à ce niveau et que ça explique pourquoi le club n’a pas souhaité atteindre le même prix que Manchester United« . En attendant, les supporters et observateurs du club de la capitale continuent d’attendre du sang neuf en défense.