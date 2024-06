Mercato – Le PSG attentif au dossier Vinicius JR ?

Avec le départ de Kylian Mbappé, le PSG va se renforcer en attaque. Pour cela, le club de la capitale observerait Vinicius JR, le futur coéquipier de Mbappé au Real Madrid.

Victor Osimhen, Khvicha Kvaratskhelia, Julian Alvarez, Benjamin Sesko, Rafael Leao ou bien encore Luis Diaz, ce sont les noms avancés dans la presse mondiale sur les pistes offensives annoncées dans le viseur du PSG pour renforcer son secteur offensif lors du mercato estival afin de pallier le départ de Kylian Mbappé, qui a rejoint le Real Madrid, libre de tout contrat après sept ans sous le maillot Rouge & Bleu. Un autre nom a aussi été associé au PSG ces dernières années, celui de Vinicius JR.

A voir aussi : Mercato : Khvicha Kvaratskhelia bloqué par Naples ?

« Le PSG regarde Vinicius Jr«

Cadre du Real Madrid, l’international brésilien (23 ans) va voir arriver Kylian Mbappé au sein de la Maison Blanche. Les deux joueurs ont les mêmes caractéristiques et jouent au même poste. Ce renfort de poids pour le récent vainqueur de la Ligue des champions, pourrait-il avoir un impact sur l’avenir du Brésilien, encore sous contrat avec les Merengues jusqu’en juin 2027 ? C’est peu probable, même s’il attise les convoitises au vu de ses performances avec le Real Madrid. Invité de Génération After sur RMC pour la promotion de son documentaire Des cris dans les stades, diffusé sur France 5 hier soir , Mohamed Bouhafsi, ancien journaliste de la radio sportive, a expliqué que le PSG « regarde Vinicius Jr. » Il n’a pas donné plus de précision. Également présent sur le plateau, Daniel Riolo, lui a répondu amusé : « J’en ai parlé il y a deux mois. Ça ne veut pas dire que ça va aboutir. »