Mercato – Le PSG avance dans les dossiers des prolongations 

Les dirigeants du PSG ont plusieurs dossiers de prolongations sur la table. Luis Enrique, Fabian Ruiz, Bradley Barcola… Ces dossiers avancent petit à petit.

Si sur le terrain, le PSG performe et peut encore s’offrir deux titres d’ici à la fin de la saison, les dirigeants parisiens travaillent sur plusieurs dossiers liés au mercato. S’ils pistent des joueurs pour renforcer son effectif, il cherche également à prolonger le contrat de plusieurs joueurs cadres de son équipe. RMC Sport fait un point sur les dossiers chauds dans ce sens. Le média sportif explique que les négociations avancent dans le bon sens pour prolonger Luis Enrique jusqu’en 2030 avec une nette revalorisation à la clef. « Les négociations sont également avancées pour Lucas Beraldo, là aussi pour prolonger jusqu’en 2030. Pour la direction sportive du PSG, il s’agit d’un dossier important car il concerne un jeune joueur de 22 ans, gaucher et capable de jouer en défense ou au milieu de terrain, ce qui n’est pas si fréquent sur le marché européen. Il est pour l’instant lié au club de la capitale jusqu’en 2028. »

À lire aussi : Accord proche d’être trouvé entre le PSG et Luis Enrique pour sa prolongation ?

Un climat apaisé dans les négociations avec Mayulu

En ce qui concerne Fabian Ruiz, le PSG a déjà bouclé le dossier pour une prolongation d’un an + un an en option par rapport au contrat actuel (juin 2027). « Sous contrat jusqu’en 2029, Willian Pacho et Joao Neves, eux, ont déjà acté une prolongation avant la fin de l’année pour aboutir sur un bail de cinq ans. » Certaines prolongations prennent un petit peu plus de temps, explique Fabrice Hawkins. C’est le cas pour Ousmane Dembélé, Bradley Barcola et Senny Mayulu. Pour le numéro 10 parisien, « les négociations se poursuivent en bonne intelligence entre les deux parties. Cela peut prendre du temps mais les deux camps restent sereins. Le joueur est très apprécié au club et les dirigeants sont évidemment satisfaits de ce qu’il apporte au groupe, sur le terrain et en dehors. » Bradley Barcola est dans une situation similaire à Ousmane Dembélé, indique RMC Sport. Pour Mayulu, en fin de contrat dans un an, des zones de turbulence ont pu exister mais les parties négocient encore dans un climat plus apaisé, conclut RMC Sport.







