À la recherche d’un défenseur droit polyvalent, le PSG pourrait jeter son dévolu sur le joueur du Feyenoord, Lutsharel Geertruida (23 ans).

Après un exercice 2023-2024 marqué par un triplé national et une demi-finale de Ligue des champions, le PSG compte faire aussi bien, voire mieux, la saison prochaine. Mais pour remplir les nombreux objectifs du club, Luis Enrique attend des nouvelles recrues à chaque poste. Pour la défense, le nom de Leny Yoro est associé aux Rouge & Bleu depuis de nombreux mois. Mais le club de la capitale est également à la recherche d’un défenseur polyvalent pouvant évoluer dans le couloir droit de la défense. Et un nom a été coché par le board parisien, celui de Lutsharel Geertruida (23 ans).

Discussions concrètes entre Geertruida et le PSG

Sous contrat avec le Feyenoord Rotterdam jusqu’en 2025, Lutsharel Geertruida, actuellement en train de disputer l’Euro 2024 avec les Pays-Bas, est intéressé par une venue dans la capitale française. Et selon les informations de Florian Plettenberg, des discussions concrètes ont notamment eu lieu entre le joueur de 23 ans et le PSG. L’international néerlandais serait même plus proche de rejoindre le PSG qu’un club de Premier League ou de Bundesliga, précise le journaliste de Sky Sport Allemagne. De son côté, Foot Mercato évoque la concurrence de Liverpool et Tottenham dans ce dossier, mais le club parisien serait donc en avance sur cette piste selon les rumeurs provenant d’Allemagne. Concernant le prix, le défenseur droit d’1m84 est valorisé aux alentours de 25M€. Lutsharel Geertruida sort d’une belle saison avec le Feyenoord où il aura disputé 47 matches toutes compétitions confondues pour 9 buts et 5 passes décisives.