Mercato – Le PSG cherche encore un défenseur polyvalent

Pour son mercato estival, le PSG cherche à renforcer son banc de touche. La direction des Rouge & Bleu est notamment à la recherche d’un défenseur polyvalent.

Avec la fin de la Coupe du monde, le PSG doit accélérer son mercato. Si le club de la capitale a déjà bouclé deux recrues avec les arrivées d’Alessandro Longoni et de Lucas Digne, d’autres arrivées sont attendues, notamment pour compenser les départs de Gonçalo Ramos et de Lee Kang-in en attaque. Mais Luis Campos travaille également à renforcer d’autres secteurs de jeu.

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Un défenseur axial droit capable d’évoluer au poste de latéral

Après avoir recruté Lucas Digne afin de soulager Nuno Mendes au poste de latéral gauche, le club parisien est à la recherche d’un autre joueur en défense. Comme le rapporte L’Équipe, la liste a été établie par Luis Campos et ses équipes. Les Rouge & Bleu ciblent un défenseur central droitier, capable d’évoluer ponctuellement au poste de latéral droit afin de soulager, par séquences, la paire Achraf Hakimi – Warren Zaïre-Emery. « Dans ce secteur défensif, Luis Enrique aura à disposition, au moins sur la préparation, les jeunes David Boly (formé axial mais qui joue latéral le plus souvent avec les U19 et les Espoirs) et Dimitri Lucea (essentiellement un joueur d’axe mais qui a été titularisé en tant que latéral gauche face au Paris FC le 17 mai) », rappelle le quotidien sportif.