À la recherche d’attaquants pour pallier le départ de Kylian Mbappé, le PSG pourrait se tourner vers un ancien de la maison, Kingsley Coman.

Le PSG compte accélérer dans les semaines à venir sur le mercato afin de renforcer l’effectif de Luis Enrique pour la saison 2024-2025. À ce jour, seul le gardien Matvey Safonov a été recruté par les dirigeants parisiens. Pour les autres secteurs de jeu, de nombreux noms sont associés aux Rouge & Bleu comme Leny Yoro, Lutsharel Geertruida et Khvicha Kvaratskhelia. Et pour renforcer le secteur offensif et apporter de la concurrence sur les ailes, le board du PSG pourrait rapatrier Kingsley Coman (28 ans).

Des discussions déjà entamées avec Kingsley Coman

Formé au PSG, l’international français, qui dispute actuellement l’Euro avec la France, était parti en 2014 à la Juventus Turin puis évolue depuis 2015 au Bayern Munich. Et comme la saison passée avec Lucas Hernandez, les champions de France en titre pourraient recruter un autre international tricolore du club bavarois. En effet, selon les informations du journaliste de Sky Sport Allemagne, Florian Plettenberg, Kingsley Coman est dans le viseur du PSG pour renforcer son secteur offensif. Des discussions auraient même déjà eu lieu avec l’entourage du joueur. Sous contrat avec le Bayern jusqu’en 2027, le Titi de 28 ans dispose d’un bon de sortie pour cet été. L’ailier droit est valorisé à 40-50M€ par son club et possède actuellement un salaire brut de 15M€ par an avec la formation bavaroise, rappelle Florian Plettenberg.

Cette saison encore, Kingsley Coman a connu des pépins physiques (fissure d’un ligament du genou et déchirure des abducteurs) qui lui ont fait manquer un total de 21 matches. Dans cette saison blanche du Bayern Munich, le Titi a seulement pris part à 27 rencontres toutes compétitions confondues pour 5 buts et 3 passes décisives. Si les blessures récurrentes de Kingsley Coman peuvent être perçues comme un frein, le staff médical parisien est parvenu à bien gérer les cas de Lucas Hernandez et Ousmane Dembélé, souvent victimes de blessures dans leurs anciens clubs avant leur arrivée au PSG.