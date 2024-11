Mercato : Le PSG cible un défenseur central du RC Lens

Le mercato hivernal approche à grands pas et le PSG est d’ores et déjà cité dans la rubrique des transferts. A la recherche d’un défenseur central, Luis Campos aurait jeté son dévolu sur un espoir du championnat de France.

Il y a parfois dans l’histoire d’un club des transferts inattendus qui se transforment rapidement en de belles pioches. Pour le RC Lens, Abdukodir Khusanov est de ceux-là. A l’été 2023, les dirigeants Sang & Or vont chercher le jeune joueur alors âgé de 19 ans en Biélorussie au club de l’Energetik-BGU Minsk contre la somme de 100 000 euros. Depuis son arrivée dans le nord de la France, l’international ouzbek a disputé 27 rencontres toutes compétitions confondues, dont 12 en 2024/2025 sous les ordres de Will Still. Une ascension qui a poussé le PSG, à la recherche d’un défenseur central, à se pencher sur le dossier. En effet, selon Foot Mercato, le club de la capitale par le biais de Luis Campos « pourrait sauter sur l’occasion » dès cet hiver. Sous contrat avec le RC Lens jusqu’en juin 2027 et évalué à 20M€, Abdukodir Khusanov représenterait un dossier plus abordable que celui de Tomas Araujo, défenseur central portugais jugé intransférable par le SL Benfica.

Toujours selon Foot Mercato, Luis Campos aurait d’ores et déjà rencontré l’entourage d’Abdukodir Khusanov, mais aucune offre n’a été faite à ce stade.