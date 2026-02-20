Mercato – Le PSG ciblerait une jeune pépite grecque

Depuis trois ans, le PSG a décidé de miser sur le recrutement de jeunes talents. Il viserait Christos Mouzakitis, milieu défensif de l’Olympiakos (19 ans).

Depuis l’arrivée de Luis Enrique sur le banc du PSG, le club de la capitale a décidé de changer son fusil d’épaule pour son recrutement. Fini l’achat de superstars pour se pencher sur le recrutement de jeunes joueurs prometteurs qui peuvent exploser sous le maillot des Rouge & Bleu. Les Parisiens ont été associés à de nombreux joueurs ces dernières semaines. Selon les informations du média grec, Sportime, le PSG s’intéresserait à Christos Mouzakitis.

Le PSG pas seul sur ce dossier

Selon cette source, le PSG a récemment envoyé un recruteur pour observer le milieu défensif de l’Olympiakos (19 ans). Ce dernier plaît à Luis Campos mais également à Luis Enrique, indique Sportime. Malgré ce mouvement effectué par l’observateur, le PSG est encore loin d’une offre, de discussions autour d’un éventuel transfert, assure le média grec. Mais la situation concernant la pépite pourrait rapidement évoluer, Christos Mouzakitis étant également dans le viseur du Real Madrid et de Manchester United. L’international grec serait évalué à 25 millions d’euros. Cette saison, Christos Mouzakitis a participé à 30 matches toutes compétitions confondues avec l’Olympiakos (trois passes décisives).