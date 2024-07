Mercato – Le PSG confiant dans le dossier Désiré Doué ?

Outre les pistes de joueurs confirmés, le PSG s’intéresse aussi à des jeunes pépites françaises. C’est le cas avec Désiré Doué. Le club de la capitale se montrerait confiant dans ce dossier.

Auteur d’une très belle saison sous le maillot du Stade Rennais, Désiré Doué attise les convoitises des plus grands clubs européens. Actuellement avec l’équipe de France Olympique, le milieu offensif (19 ans) serait dans le viseur de Chelsea, Arsenal, Tottenham, du Bayern Munich et du PSG. Mais depuis quelques jours, son avenir semble se dessiner entre le club bavarois et les Rouge & Bleu. Les deux équipes ont fait une offre à Rennes. Celle du Bayern, 35 millions d’euros avec bonus a été refusée, alors que le PSG a lui offert 45 millions d’euros. Les dirigeants bretons attendraient 60 millions d’euros pour lâcher leur pépite. Désiré Doué aimerait lui que son avenir soit tranché avant le début des Jeux Olympiques, demain.

Nasser al-Khelaïfi impliqué dans les négociations

Ce mardi matin, The Athletic fait un point sur ce dossier. Selon le média sportif, le PSG serait confiant dans une arrivée de Désiré Doué dans la capitale française, même si aucun accord n’a été trouvé entre les dirigeants parisiens et le Stade Rennais. The Athletic explique également que Nasser al-Khelaïfi est directement impliqué dans les négociations autour du possible transfert de Désiré Doué au PSG. Les prochains jours devraient nous apporter plus de précisions sur la conclusion de ce dossier.