Mercato : Le PSG contacte un latéral gauche Brésilien

A l’occasion du mercato estival, le PSG pourrait renforcer le flanc gauche de sa défense. Ce dernier, fragilisé par la blessure de Lucas Hernandez, la fragilité physique de Nuno Mendes et le manque de fiabilité et d’automatisme de Lucas Beraldo à ce poste. Dans ce contexte, les dirigeants du club de la capitale auraient contacté un latéral gauche brésilien.

Le 1er mai dernier, en demi-finale aller de Ligue des Champions, le PSG s’est incliné (1-0) sur la pelouse du Borussia Dortmund. Ce soir-là au Signal Iduna Park, le club de la capitale a également perdu Lucas Hernandez. Le défenseur français a été victime d’une rupture des ligaments croisés pour la deuxième fois de sa carrière après sa blessure avec l’Equipe de France lors de l’entrée en lice des Bleus à la Coupe du Monde 2022. Avec ce paramètre à prendre en compte conjugué à la fragilité physique de Nuno Mendes et les prestations de Lucas Berlado sur le flanc gauche de la défense, les dirigeants parisiens auraient contacté un latéral gauche. En effet, le journaliste brésilien Jorge Nicola affirme que le Paris Saint-Germain se serait renseigné sur Guilherme Arana. Ce dernier, joueur de 27 ans de l’Atlético Mineiro, a déjà évolué en Europe sous les maillots du FC Séville et de l’Atalanta Bergame. Aujourd’hui international brésilien, Guilherme Arana disputera la Copa América cet été avec la Seleçao. L’information a été confirmée par ESPN Brasil, qui évoque également une prise de contact du PSG avec l’entourage du joueur et la direction de son club.

Sous contrat avec l’Atlético Mineiro jusqu’en décembre 2027, un transfert de Guilherme Arana pourrait coûter autour de 15 millions d’euros au Paris Saint-Germain à en croire ESPN Brasil. Actuellement en préparation de la Copa América avec la sélection du Brésil, le principal intéressé à été interrogé au sujet des dernières informations concernant son avenir : « Honnêtement, j’ai vu passer quelques informations. Mais jusqu’à présent, rien n’est arrivé. Jouer en Europe a toujours été un rêve, j’y ai déjà joué une première fois et ça ne s’est pas très bien passé, mais cela m’a servi d’expérience et d’apprentissage pour mon évolution dans le football […] Honnêtement, je suis très calme, je suis très heureux à l’Atlético-MG, je suis aussi très heureux avec l’équipe nationale. Je suis concentré à 100% sur mon travail ici et je laisse les propositions, les intérêts à mes agents, à ma famille. Ma tête est concentrée sur mon travail ici », a-t-il rétorqué. A noter que si la fragilité physique de Nuno Mendes a été évoquée, l’état de santé de Guilherme Arana est également à souligner. En effet, le Brésilien, victime d’une rupture du ligement croisé, de septembre 2022 à mai 2023 a manqué 245 jours de compétitions, soit 48 matchs avec l’Altético Mineiro.