Mercato : Le PSG continue de pousser pour Endrick

Alors que la Coupe du Monde 2022 bat son plein au Qatar, le PSG continue de faire parler de lui sur le marché des transferts. En effet, le crack brésilien Endrick est toujours lié au club de la capitale, qui continue de travailler sur la piste.

Endrick, 16 ans, évolue à Palmeiras. Il est décrit comme la future pépite brésilienne qui arrivera en Europe. Le Paris Saint-Germain est sur le coup, et serait même le seul club du Vieux Continent à avoir fait une offre selon le père du joueur lui-même : « Le Paris Saint-Germain est le seul club qui a ouvert des négociations avec Palmeiras avec une proposition officielle, dans l’état actuel des choses« , avait-il déclaré pour Canal do Nicola, avant de poursuivre : « De nombreux clubs de différents pays souhaitent le signer. Mais le PSG a déjà bougé« . Cependant, selon les dernières informations de Fabrizio Romano, il n’existe aucun accord aujourd’hui entre le Paris Saint-Germain et Palmeiras. Le journaliste italien avance également que le club de la capitale a l’intention de pousser dans ce dossier afin de s’attacher les services d’Endrick, et ce, malgré la concurrence de Chelsea ou du Real Madrid.

🚨 | Toujours pas d'accord entre le #PSG et Palmeiras pour Endrick après l’offre annoncée. Rien n'est fait ❌



Le PSG va encore pousser à l’avenir malgré la concurrence Chelsea et le Real Madrid



📲 @FabrizioRomano pic.twitter.com/5YdKXEQEqI — Canal Supporters (@CanalSupporters) November 24, 2022 Twitter : @CanalSupporters

Dans ce dossier, il est important de noter le jeune âge d’Endrick. En effet, à 16 ans, l’attaquant ne pourra faire l’objet d’un départ avant 2024 et sa majorité. Le joueur de Palmeiras a connu la sélection brésilienne U17 à 4 reprises, ayant inscrit 5 buts. Un joueur polyvalent sur le front de l’attaque, gaucher, qui est sous contrat avec son club formateur jusqu’en juin 2025.