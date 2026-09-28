Mercato – Le PSG dans la course pour Cavan Sullivan ?

Cavan Sullivan est l’un des joueurs les plus prometteurs du football mondial. Le PSG s’intéresserait de près au milieu de terrain de Philadelphie Union en MLS.

Le PSG est toujours à la recherche de jeunes pépites pour renforcer son effectif. Le club de la capitale serait dans la course pour un jeune milieu de terrain américain (17 ans), qui peut également jouer sur les deux ailes, Cavan Sullivan. Ce dernier brille avec Philadelphie Union, franchise de MLS (sept buts et cinq passes décisives en 24 matches). Professionnel depuis qu’il a quatorze ans, il attise les convoitises des plus grands clubs européens. Alors qu’il avait trouvé un pré-accord avec Manchester City pour une arrivée en 2028 lorsqu’il aura 18 ans, tout cela pourrait être remis en cause.

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Manchester à un pré-accord mais…

En effet, selon les informations de Sport, le verdict face aux 115 charges et les sanctions planant sur le club anglais jettent un flou juridique sur l’opération. Et ce retournement de situation pourrait profiter au FC Barcelone et au PSG, qui suivent Cavan Sullivan, selon le quotidien sportif espagnol. Le Real Madrid suivrait aussi ce dossier. Les trois clubs espèrent faire une affaire en or avec l’un des jeunes joueurs les plus prometteurs si jamais le contrat qu’il a pré-signé avec Manchester City venait à être annulé.





