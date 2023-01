Le mercato hivernal à peine ouvert, le PSG est déjà cité sur différents dossiers. Cependant, le club de la capitale garde en tête également le marché des transferts qui se tiendra tout au long de l’été 2023. En ce sens, Manu Koné serait l’objet des convoitises parisiennes.

Depuis plusieurs saisons et années, un secteur de jeu fait défaut au Paris Saint-Germain : le milieu de terrain. Cependant, le club de a capitale, par le biais de Christophe Galtier en conférence de presse récemment, a fait savoir qu’il ne sera pas des plus actifs lors de ce mercato hivernal 2023 : « Je suis très heureux et satisfait de l’effectif que j’ai. Un mercato reste un mercato. Il n’y aura pas d’arrivée s’il n’y a pas de départ, les choses sont claires. Je suis en relation permanente avec Luis Campos. A l’heure actuelle, on n’a pas eu de joueurs qui ont demandé à aller voir ailleurs, ça veut dire qu’ils sont bien ici. Mais ce n’est que l’ouverture du mercato, ça va être long, nous avons beaucoup de matchs pendant cette période. On verra comment les choses évoluent. J’ai un groupe qui travaille très bien depuis la reprise en juillet. Il peut se présenter à un moment un joueur qui n’est pas satisfait de son temps de jeu ou qui n’est pas très heureux. On discutera les uns et les autres pour voir les possibilités. Mais, je le répète, à mon sens, il n’y aura pas d’arrivée, s’il n’y a pas de départ« , a déclaré le coach Rouge & Bleu il y a quelques jours.

Many top clubs are following French big talent Manu Kone. Been told summer is move most likely plan for player, agents and ‘Gladbach. ⭐️🇫🇷 #transfers



FC Bayern, Newcastle, PSG and also Liverpool (Bellingham remains their n1 priority) are well informed on Kone’s situation. pic.twitter.com/zjFqcHytI5 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 3, 2023 Twitter : @FabrizioRomano

Cependant, les dirigeants du PSG auraient des vues sur le milieu de terrain du Borussia Mochengladbach, Manu Koné, selon, Fabrizio Romano. Ancien milieu de terrain de Toulouse, le joueur évolue en Bundesliga depuis la saison 2021-2022. A 21 ans, le natif de Colombes (92) serait sur les tablettes de plusieurs cadors européens selon notre confrère spécialiste du mercato : Le Bayern Munich, Newcastle, le PSG et Liverpool. Ces derniers garderaient Jude Bellingham en tête de liste. Manu Koné a signé son contrat à l’hiver 2021 au Borussia Mochengladbach contre 9 millions d’euros avant d’être prêté au TFC afin de finir la saison avec son club. Période au bout de laquelle il est parvenu à maintenir les Toulousains en Ligue 1. Le droitier d’1m85, qui est un vrai joueur d’impact, jouit aujourd’hui d’une valeur marchande de 25 millions d’euros selon le site Transefrmarkt. Celui qui a connu en Bleus les classes U18, U19 et aujourd’hui U21, est sous contrat avec son club jusqu’en 2025. A noter que, toujours selon Fabrizio Romano, le joueur et ses représentants tableraient plutôt sur un départ à l’été 2023. Le PSG devra durement batailler s’il souhaite s’offrir les services de ce nouveau talent francilien qui émerge sur la scène européenne.