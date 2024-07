Mercato – Le PSG dans la course pour Riccardo Calafiori ?

Cet été, le PSG devrait se montrer actif lors du mercato. Le club de la capitale voudra renforcer sa défense centrale. Un nouveau nom est apparu dans l’actualité mercato du PSG, Riccardo Calafiori.

Avec la grave blessure de Lucas Hernandez, qui l’éloignera des terrains au moins pendant la première partie de saison, les interrogations sur le retour de Presnel Kimpembe, qui n’a plus joué depuis un an et le souhait des dirigeants parisiens de se séparer de Milan Skriniar, la défense centrale sera l’un des chantiers du mercato estival du PSG. Plusieurs noms ont déjà été associés au PSG, comme Leny Yoro ou Matthijs de Ligt. Ce mercredi après-midi, une nouvelle cible a été dévoilée, Riccardo Calafiori.

Arsenal en pole position dans ce dossier

Auteur d’une très bonne saison sous le maillot de Bologne, sous les ordres de Thiago Motta, le défenseur central (22 ans) a été convoqué avec l’Italie pour participer à l’Euro. Dans la difficile compétition des Italiens, qualification pour les huitièmes de finale dans les dernières secondes de son troisième match de poules et élimination à ce stade de la compétition par la Suisse (2-0), il a été l’un des rares italiens au rendez-vous, avec le gardien du PSG Gianluigi Donnarumma. Ses performances en club et en sélection ont attisé les convoitises des plus grands clubs européens. Selon les informations de Gianluca Di Marzio, le PSG, Chelsea, le Bayer Leverkusen et Arsenal sont intéressés par Riccardo Calafiori. Mais selon le spécialiste du mercato, ce sont les Gunners qui sont en pole position dans ce dossier. L’offre faite par le club londonien se rapproche de ce que souhaitent le joueur et l’équipe italienne. Gianluca Di Marzio conclut en expliquant que la semaine pourrait être décisive pour l’avenir de l’international italien.