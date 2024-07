Mercato : Le PSG dans la danse pour Nico Williams ?

Le PSG a pour chantier prioritaire de remplacer Kylian Mbappé au cours de ce mercato estival 2024. Pour se faire, une nouvelle piste pourrait voir le jour avec le nom de Nico Williams associé au club de la capitale dans la presse espagnole.

Etincelant avec l’Espagne à l’occasion de l’Euro 2024, Nico Williams s’est installé comme un titulaire indiscutable sur le flanc gauche de l’attaque de La Roja. Avec son club, l’Athletic Bilbao, le joueur de 21 ans sort d’une saison 2023/2024 avec 37 matchs toutes compétitions confondues, pour un bilan statistique de 8 buts et 19 passes décisives. Une saison qui pourrait être la dernière avec son club formateur tant ses performances de ces derniers mois et en Allemagne lors du championnat d’Europe attirent l’œil de grands clubs. En effet, selon Marca, c’est le Bayern Munich, Liverpool, Chelsea, et le FC Barcelone qui seraient les points de chute les plus probables pour Nico Williams. Si aucune offre officielle n’a été faite pour le moment, l’Athletic Bilbao refuserait toutes négociations, et se séparera de son joueur, seulement contre les 55 millions d’euros correspondants à sa clause libératoire. La piste catalane reste la plus insistante. Toutefois, si les Blaugranas ont fait du Basque une véritable cible appréciée par le président Joan Laporta et le nouveau coach Hansi Flick, le FC Barcelone devra « générer davantage de revenus » afin d’avancer concrètement sur le dossier, selon Florian Plettenberg. Le journaliste pour Sky Sport en Allemagne affirme que malgré l’obstacle que peut représenter l’aspect financier, le dernier second en Liga « persistera et voudra saisir sa chance« .

Le PSG en embuscade ?

En quête de renfort sur l’aile gauche de son attaque après le départ de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain pourrait s’immiscer dans la danse et tenter d’attirer Nico Williams. En effet, selon le quotidien catalan Sport, face à tant d’incertitude du côté du FC Barcelone notamment financières, le PSG serait très intéressé à l’idée de faire signer l’international espagnol cet été. Face aux montants dépassant les 100 millions d’euros pour Khvicha Kvaratskhelia ou encore Rafael Leao, la piste Nico Williams pour 55 millions d’euros pourrait être un véritable coup des dirigeants parisiens sur le marché des transferts. Par ailleurs, si le FC Barcelone ne parvient pas à générer des revenus rapidement cet été, le temps pourrait jouer en sa défaveur. En effet, toujours selon Sport, Nico Williams souhaiterait signer rapidement dans un nouveau club, avec une dead-line évoquée pour le début du mois d’août. En attendant de se pencher sur son avenir, le petit frère d’Inaki Williams s’apprête à disputer la demi-finale de l’Euro 2024 avec l’Espagne face à l‘Equipe de France ce mardi (21 sur BeIN Sports & TF1) à l’Allianz Arena de Munich.