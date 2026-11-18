Déjà dans le viseur du PSG l’été dernier, l’attaquant de Bournemouth, Eli Junior Kroupi, ferait toujours partie des plans de la direction parisienne en vue d’une possible arrivée en 2027.

L’été dernier, le PSG cherchait un remplaçant suite au départ de Gonçalo Ramos à l’AC Milan. Si l’international portugais a finalement été remplacé par Ferran Torres, un autre nom avait également circulé pour renforcer le secteur offensif de Luis Enrique : Eli Junior Kroupi.

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Un duel FC Barcelone – PSG pour Kroupi ?

Auteur d’une belle saison 2025-2026 sous les couleurs de Bournemouth, avec 13 réalisations en Premier League, le néo-international français attise les convoitises. Cependant, sa fracture du cinquième métatarse, survenue l’été dernier, a refroidi les ardeurs des clubs européens. De retour à la compétition fin octobre, le joueur de 20 ans retrouve de bonnes sensations, à l’image de son but inscrit avec les Bleus face à la Turquie (2-1), dimanche. De quoi relancer l’intérêt des cadors du football européen.

En effet, comme le rapporte le journaliste de The Athletic, David Ornstein, plusieurs clubs de Premier League, dont les noms n’ont pas filtré, le FC Barcelone et le PSG seraient intéressés par un transfert de l’ancien Lorientais, encore sous contrat jusqu’en 2030 avec les Cherries. Mais Eli Junior Kroupi aurait déjà une préférence pour son avenir. Il souhaiterait poursuivre sa carrière hors de l’Angleterre, faisant ainsi du FC Barcelone et du PSG les destinations les plus probables à ce jour. Toutefois, Bournemouth ne compte pas se séparer de son joueur lors du mercato hivernal et il faudra débourser au moins 130 M€ à l’été 2027 pour s’attacher les services de l’international français, précise le journaliste.

“The biggest clubs in world football will want him.” Eli Junior Kroupi is “high up” on the recruitment lists of Premier League teams and is admired in Europe, but Bournemouth will be in no rush to sell the forward in January, as @David_Ornstein explains. 🎙️ 𝗧𝗵𝗲 𝗔𝘁𝗵𝗹𝗲𝘁𝗶𝗰 𝗙𝗖 𝗣𝗼𝗱𝗰𝗮𝘀𝘁 — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) November 17, 2026