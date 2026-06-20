Mercato – Le PSG défie la Premier League pour Summerville

Le PSG serait donc bien intéressé par Crysencio Summerville pour ce mercato estival. Problème, l’ailier supersonique a de plus en plus de prétendants, et notamment en Angleterre.

Comme l’été dernier, difficile de savoir ce que décideront Luis Campos et Luis Enrique sur ce mercato. Forts d’un incroyable back to back de leur effectif en Ligue des Champions, les deux hommes ne lanceront logiquement aucune révolution. Trois recrues, en défense et en attaque, seraient notamment attendues. Pour ce qui est du secteur offensif, les noms qui circulent principalement sont ceux de Yan Diomandé, Maghnes Akliouche ou encore Crysencio Summerville.

Échos contraires autour du très convoité Crysencio Summerville

Foot Mercato nous apporte d’ailleurs de nouvelles informations au sujet du dernier cité. Le média n’en démord pas : Luis Campos suit attentivement la situation de Crysencio Summerville et ce, malgré la très forte concurrence qui règne dans ce dossier. En effet, FM explique aujourd’hui que les prétendants sont nombreux, à l’image de Manchester United, mais également Aston Villa, Tottenham et Arsenal.



West Ham, de son côté, espère que Crysencio Summerville continuera de briller lors du mondial pour en tirer le maximum malgré la relégation du club en Championship. Initialement, le prix était fixé à 50 millions d’euros, mais Foot Mercato indique qu’il ne serait pas impossible que les Hammers réclament finalement davantage pour leur ailier néerlandais. Fabrizio Romano, lui, possède une version quelque peu différente.

Selon le spécialiste mercato, le PSG est bien intéressé par Crysencio Summerville, mais au même titre que Yan Diomandé et uniquement en cas de vente de Bradley Barcola. Ce qui est loin d’être fait.