🗣️ Aurelien Tchouameni : "Le PSG, franchement, j’y ai pensé. C’est un très grand club européen, c’est en France, et on a envie que les clubs français réussissent. Mais très honnêtement, quand le Real Madrid t’appelle, c’est très compliqué de dire non" 🇫🇷 pic.twitter.com/mL1FllWCDu