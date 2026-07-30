Mercato – Le PSG dément un intérêt pour Rayan

Le PSG souhaiterait renforcer son secteur offensif lors du mercato estival. Des rumeurs évoquaient un intérêt du PSG pour Rayan. Mais le club a démenti un intérêt pour le joueur de Bournemouth.

Le PSG n’a pas encore lancé son mercato dans le sens des arrivées. S’il est associé à plusieurs joueurs, le club de la capitale n’a pas encore trouvé d’accord pour le transfert de ses pistes prioritaires. Ces dernières heures, on évoquait un PSG proche de trouver un accord avec l’AS Monaco pour le transfert de Maghnes Akliouche. Selon les informations de Benjamin Quarez, journaliste spécialiste du PSG pour Le Parisien, les deux clubs sont optimistes pour finaliser rapidement le transfert de Maghnes Akliouche. L’accord n’est pas encore total ce soir.

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Un potentiel remplaçant à Bradley Barcola

L’international français ne devrait pas être le dernier renfort du PSG au sein de l’attaque. Les dirigeants parisiens cherchent un remplaçant à Gonçalo Ramos, qui a rejoint l’AC Milan cet été. Il pourrait aussi devoir trouver un remplaçant à Bradley Barcola, qui a décidé de ne pas prolonger son contrat avec le PSG et qui pourrait quitter les Rouge & Bleu lors de ce mercato estival. Plusieurs noms ont été avancés dans ce sens, dont celui de Rayan. Mais selon les informations de Benjamin Quarez, le PSG dément tout intérêt pour le Brésilien qui évolue à Bournemouth.