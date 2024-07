Mercato – Le PSG désire associer Kimmich et Joao Neves

Le PSG veut frapper fort pour renforcer son milieu de terrain et souhaite recruter Joshua Kimmich et Joao Neves.

À un mois du début de la saison 2024-2025, le PSG compte enfin accélérer sur son mercato estival. À ce jour, seuls Matvey Safonov et Gabriel Moscardo sont les nouveaux visages de l’effectif de Luis Enrique. Mais avec la fin de l’Euro qui approche, la direction parisienne accélère sur de nombreuses pistes, notamment pour renforcer son entrejeu. Et pour accompagner Vitinha au milieu de terrain, le PSG tente d’attirer deux joueurs convoités sur le marché des transferts : Joshua Kimmich (29 ans) et Joao Neves (19 ans).

Joao Neves a pour objectif de rejoindre le PSG

Si pendant quelques semaines, de nombreuses sources considéraient le Portugais comme le plan A et l’Allemand comme une solution alternative, le bord des Rouge & Bleu aurait un autre projet en tête. En effet, selon les informations de Fabrizio Romano, le club de la capitale estime que Joao Neves et Joshua Kimmich peuvent jouer ensemble dans le milieu de terrain parisien. Les champions de France en titre apprécient fortement le joueur de Benfica et l’international portugais (sous contrat jusqu’en 2028) a pour objectif de rejoindre le PSG.

Cependant, il faudra réussir à trouver un terrain d’entente avec les Águias, qui désirent toujours obtenir la somme de sa clause libératoire, soit 120M€. Ce montant bloque pour le moment les négociations entre les clubs, conclut le spécialiste du mercato. Concernant l’international allemand du Bayern Munich, son contrat prend fin en juin 2025 et un départ dès cet été est la solution souhaitée par les différentes parties.