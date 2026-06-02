Mercato – Le PSG, destination privilégiée d’Eli Junior Kroupi ?

À la recherche d’un élément offensif pour la saison prochaine, le PSG a coché le nom d’Eli Junior Kroupi (Bournemouth). Le Français de 19 ans serait favorable à une arrivée chez les champions d’Europe.

Après une nouvelle saison légendaire, avec en point d’orgue une deuxième Ligue des champions consécutive, l’heure est à la préparation du prochain exercice pour le board du PSG. Si l’avenir de plusieurs joueurs est encore en pointillés, il faudra également apporter quelques retouches à l’effectif de Luis Enrique. En attaque, un nom est associé aux Rouge & Bleu depuis quelques semaines : Eli Junior Kroupi.

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Le prix d’Eli Junior Kroupi fixé à 100M€

Révélation de la Premier League, l’attaquant de Bournemouth sort d’une saison très prometteuse avec le 6e du championnat, avec 13 buts inscrits. Sans surprise, le Français de 19 ans, sous contrat jusqu’en 2030 avec les Cherries, est convoité par de nombreux clubs. Selon Foot Mercato, en plus du PSG, Arsenal, le FC Barcelone, Chelsea, le Bayern Munich et Manchester City ont coché le nom de l’ancien Lorientais. Les Citizens auraient même déjà eu un rendez-vous avec l’international Espoirs français. Mais selon FM, le club parisien disposerait d’un atout de taille dans ce dossier. En effet, Eli Junior Kroupi rêve de jouer chez les champions d’Europe et serait donc ravi de rejoindre l’équipe de Luis Enrique.

Cependant, ce bataille s’annonce rude pour Paris, qui vient à peine d’entrer dans ce dossier. D’autant plus que Bournemouth aurait fixé le prix de son joueur à 100M€. « Conscients qu’il s’agit là d’un des futurs grands joueurs de la planète football, les clubs européens ne veulent pas laisser passer leur chance. », conclut FM.