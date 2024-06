Mercato – Le PSG devancé dans le dossier Rayan Cherki

À la recherche d’éléments offensifs pour la saison prochaine, le PSG avait montré un intérêt pour Rayan Cherki, mais le BVB semble avoir pris une longueur d’avance dans ce dossier.

Avec le départ libre de Kylian Mbappé, le PSG sera à la recherche d’éléments offensifs pour la saison 2024-2025. Ces derniers jours, le nom de Khvicha Kvaratskhelia et Kingsley Coman ont régulièrement été associés aux champions de France en titre. Mais un autre nom est également apparu dans la rubrique mercato, celui de Rayan Cherki. Sous contrat avec l’Olympique Lyonnais jusqu’en 2025, le milieu offensif de 20 ans n’a pas prolongé son bail avec son club formateur et se rapproche donc d’un départ lors de ce mercato estival.

Dortmund, grand favori pour accueillir Rayan Cherki

Avec sa situation contractuelle, l’international Espoir français est considéré comme une belle opportunité de marché par les dirigeants parisiens. Selon certaines rumeurs, les Rouge & Bleu auraient même déjà formulé une offre de 15M€ à leurs homologues rhodaniens pour racheter la dernière année de contrat de Rayan Cherki. Mais, le PSG n’est pas le seul à vouloir récupérer le joueur d’1m77. En effet, le Borussia Dortmund est également dans la course. Et selon les informations de Foot Mercato, le club de Bundesliga, qui suit l’évolution du joueur depuis deux saisons, aurait même pris de l’avance sur le PSG dans ce dossier. Le BVB serait désormais le grand favori pour accueillir le joueur de 20 ans, qui a déjà disputé 125 matches avec l’OL depuis 2019. Cependant, le PSG n’a pas dit son dernier mot. Toujours selon FM, le club parisien « continue d’insister pour tenter de le convaincre de rester en Ligue 1 sous les couleurs parisiennes. » Mais la tendance actuelle serait à un départ en Allemagne.

De son côté, L’Equipe corrobore ces informations. Pourtant, Rayan Cherki était proche de rejoindre le PSG et un accord existait déjà avec l’Olympique Lyonnais. Le joueur avait directement été approché par Luis Campos et Luis Enrique et le club de la capitale avait formulé une offre de 15M€. « Mais Dortmund va faire une proposition à la même hauteur que le PSG, et c’est ce plan de carrière que le joueur lyonnais devrait préférer, en dépit de conditions salariales inférieures », précise L’E. En 33 matches disputés cette saison toutes compétitions confondues, Rayan Cherki a inscrit 3 buts et délivré 9 passes décisives. Les Gones lui avaient proposé une prolongation de contrat jusqu’en 2028 avec réduction de salaire, mais l’international Espoirs français devrait donc vivre sa première expérience à l’étranger.

RMC Sport confirme également que le Borussia Dortmund est en pole position dans le dossier de Rayan Cherki. Le média sportif indique que l’international espoirs français n’a pas encore trouvé d’accord avec le club allemand. Fabrice Hawkins explique que les négociations entre Lyon et le Borussia Dortmund avancent bien. RMC Sport conclut en expliquant que le BVB devrait s’aligner sur la proposition du PSG, à savoir 15 millions d’euros.