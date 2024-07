Lors de ce mercato estival, le PSG devrait renforcer sa défense centrale. Pour ce faire, il penserait à Dean Huijsen. Une première offre officielle devrait bientôt parvenir à la Juventus.

Cet été, le PSG souhaiterait se renforcer à tous les postes. Pour l’instant, il n’a recruté qu’un seul joueur, Matvey Safonov, alors que Gabriel Moscardo a officiellement rejoint le club de la capitale après son prêt de six mois aux Corinthians. Pour sa défense, le club de la capitale avait fait de Leny Yoro sa priorité. Mais le Lillois aurait une préférence pour son avenir, rejoindre le Real Madrid, même si Manchester United tente aussi de le convaincre. Les dirigeants parisiens se sont donc penchés sur d’autres pistes, dont celle menant à Dean Huijsen.

20 millions d’euros plus des bonus

Le jeune (19 ans) hispano-néerlandais appartient à la Juventus Turin, avec qui il est encore sous contrat jusqu’en juin 2028. Mais le club turinois ne serait pas contre s’en séparer, lui qui avait été prêté à l’AS Roma en deuxième partie de saison 2023-2024. Un prêt concluant dans la capitale italienne. Ces derniers jours, on expliquait que le PSG était proche de s’offrir ses services pour un montant de 20 millions d’euros. Mais la Juventus souhaiterait en obtenir plus aux alentours de 30 millions d’euros. Ce mardi, dans son édition du jour, La Stampa explique que le PSG préparerait une première offre officielle de 20 millions d’euros plus des bonus à la Juventus pour Dean Huijsen. Le quotidien indique que les intermédiaires dans ce dossier sont actifs et qu’il pourrait se régler rapidement. Avec cette vente, le club turinois pourrait conclure l’arrivée de Teun Koopmeiners, milieu de terrain réclamé par Thiago Motta, nouveau coach de la Vieille Dame.