Mercato – Le PSG doit dégraisser avant de pouvoir recruter

Avec Désiré Doué, le PSG va s’offrir sa quatrième recrue de la saison. Même s’il s’est dit satisfait de son effectif, Luis Enrique attendrait encore des renforts. Mais pour cela, il faut dégraisser.

Depuis son ouverture le 10 juin dernier, le mercato du PSG a été assez calme. Il a fallu attendre la semaine dernière pour le voir s’accélérer avec les arrivées de Joao Neves et Willian Pacho. Le club de la capitale devrait également annoncer la signature de Désiré Doué d’ici à ce week-end. Même si en conférence de presse, Luis Enrique a expliqué être satisfait de son effectif, l’entraîneur espagnol aimerait encore voir son équipe se renforcer, indique Le Parisien. Mais pour cela, le PSG doit d’abord dégraisser, lance le quotidien francilien. Ce dernier explique qu’en plus des indésirables, plusieurs joueurs sont à vendre, Carlos Soler, Manuel Ugarte, Ayman Kari, Milan Skriniar, Danilo Pereira et Joane Gadou. Recruté cet hiver et prêté dans la foulée aux Corinthians, Gabriel Moscardo pourrait de nouveau être prêté, comme l’a sous-entendu le coach du PSG devant les journalistes.

La possibilité de voir arriver un axial droitier également capable de suppléer Hakimi

Du côté des arrivées, le PSG a bien sondé Jadon Sancho, « en prenant contact avec ses représentants bien avant le début de l’été et l’a encore maintenu ces derniers jours », indique Le Parisien. Ce dernier explique que les dirigeants parisiens connaissent les conditions de l’ancien du Borussia Dortmund mais n’ont pas d’accord contractuel avec lui. Le PSG « n’a d’ailleurs pas transmis d’offre au Mancunien. Avant d’éventuellement passer à l’action, le champion de France entend d’abord boucler la sortie de Manuel Ugarte pour avoir deux opérations bien distinctes. » Pour l’international uruguayen, les négociations sont menées par Jorge Mendes et avancent pas à pas, avance le quotidien francilien. « Dans les derniers jours du mercato d’été, il faudra aussi observer l’arrivée d’un défenseur axial droitier capable également de suppléer Hakimi et également d’un attaquant de pointe. S’il semble improbable que Kolo Muani ou Gonçalo Ramos quittent Paris cet été, le club a sondé plusieurs profils à ce poste, dont Victor Osimhen« , conclut Le Parisien.