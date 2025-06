Mercato : Le PSG en embuscade pour Ibrahima Konaté ?

A l’occasion du mercato estival 2025, le PSG semble avoir tabler sur l’idée de recruter en défense centrale. Ainsi, le nom d’Illia Zabarnyi revient avec insistance et a tout d’une cible prioritaire pour les dirigeants parisiens. Cependant, un autre nom pointe le bout de son nez.

Pour le renforcement de sa défense centrale, le Paris Saint-Germain a coché le nom d’Illia Zabarnyi. Le défenseur international ukrainien de 22 ans semble vouloir rejoindre le club de la capitale, mais les pourparlers entre les dirigeants parisiens et ceux de Bournemouth peinent à aboutir à un accord définitif sur le plan financier. C’est dans ce contexte que ce mercredi 25 juin, le média britannique Caught Offside associe le Paris Saint-Germain à … Ibrahima Konaté. En effet, à un an de la fin de son contrat avec Liverpool, l’international français n’a toujours pas prolongé et les dirigeants des Reds craignent le même scénario qu’avec Trent Alexander Arnold, un départ gratuit. Alors, le Real Madrid et le PSG pourraient être au coude à coude dans ce dossier. Toujours selon les indiscrétions de Caught Offside, afin de prolonger avec le champion d’Angleterre en titre, Ibrahima Konaté devra revoir ses revenus à la baisse, un élément qui pourrait lui donner envie d’aller voir ailleurs s’il venait à être au courant des intérêts du Real Madrid et du Paris Saint-Germain.

Pour cet été 2025, le Real Madrid pourrait arriver à la charge avec une volonté de s’attacher les services de l’international français contre 30 millions d’euros. Cependant, après le dossier Trent Alexander Arnold, les dirigeant de Liverpool ne souhaitent pas voir un autre joueur clé de leur effectif rejoindre la capitale espagnole. Au vu de la situation contractuelle du joueur, le board du club du nord de l’Angleterre pourrait être contraint de vendre son joueur contre son gré, et encaisser moins que les 47 millions d’euros espérés. Pour assurer ses arrières, Liverpool aurait d’ores et déjà coché un nom afin de remplacer Ibrahima Konaté. En effet, Caught Offside évoque le nom de Marc Guéhi, défenseur central de 24 ans de Crystal Palace.