Si le mercato hivernal n’a pas encore ouvert ses portes, le PSG semble d’ores et déjà avancer sur des dossiers. En effet, de l’autre côté de l’Atlantique, deux jeunes pépites s’apprêtent à revêtir le Rouge & Bleu du club de la capitale : Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo.

Le Paris Saint-Germain avance ses pions dans les dossiers menant à Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo, sous les houlette de Luis Campos. En effet, le conseiller du football serait en passe de conclure les deux dossiers. Concernant le défenseur central de Sao Paulo, les dernières informations de la presse relatent un accord trouvé entre le joueur de 20 ans et le Paris Saint-Germain. Cette piste en serait à un stade avancé entre les deux clubs, qui pourrait aboutir rapidement et faire de Lucas Beraldo un joueur du PSG dès le mois de janvier. Sur le plan financier, l’opération devrait coûter aux alentours des 20 millions d’euros. Ce mercredi, c’est le dossier Gabriel Moscardo qui avance. En effet, le milieu de terrain brésilien serait lui aussi d’ores et déjà tombé d’accord avec le Paris Saint-Germain, et les discussions seraient avancées entre les dirigeants parisiens et leurs homologues des Corinthians. C’est en tous cas ce qu’affirme aujourd’hui Santi Aouna, notre confrère pour Foot Mercato. Dans un deal à 22 millions d’euros + 3 millions en bonus, il ne resterait que des derniers détails à régler. L’accord est donc sur le point d’être trouvé.

🚨 BREAKING : Le PSG est sur le point de trouver un accord TOTAL pour Gabriel Moscardo avec les Corinthians ! Il ne reste plus que quelques détails ✨🇧🇷



Le montant ? 22M€ + 3M€ de bonus 💰



Du côté de la presse brésilienne, le média UOL évoque le même montant, en précisant des débuts de négociations autour de 18 millions d’euros, pour atteindre les 22 millions d’euros. Le futur président des Corinthians, Augusto Melo, a évoqué la liberté laissé à Gabriel Moscardo pour décidé de son avenir, mais aussi d’une fin de cycle pour lui dans son club formateur. Nos confrères brésiliens parlent également d’un PSG « pressé » de conclure le dossier, tant la concurrence avec Chelsea et l’AC Milan était bien réelle.