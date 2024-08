Placé sur la liste des transferts par le Bayern Munich, Kingsley Coman est ouvert à un départ au PSG. Mais la possible arrivée de Désiré Doué pourrait compliquer un retour à Paris.

En ces derniers jours de mercato, le PSG concentre toute son énergie pour renforcer son secteur offensif. Depuis plusieurs semaines, de nombreuses pistes ont été annoncées mais toujours aucun renfort pour Luis Enrique. Cependant, le technicien espagnol devrait prochainement voir l’arrivée de Désiré Doué. Et le probable transfert du Rennais pourrait mettre fin à une autre piste.

Coman prêt à rester au Bayern

Ces derniers temps, le nom de Kingsley Coman a été associé au PSG. Encore sous contrat jusqu’en 2027 avec le Bayern Munich, l’international français ne sera pas retenu par son club, qui a récemment recruté Michael Olise au poste d’ailier droit. Ainsi, un retour au sein de son club formateur était la première option envisagée par le joueur de 28 ans en cas de départ de la Bavière cet été, d’après Sky Sport Allemagne. Les dirigeants munichois seraient même ouverts à un prêt avec option d’achat. De son côté, Kingsley Coman donnerait sa préférence au PSG. Cependant avec l’arrivée probable de Désiré Doué, le board parisien serait en pleine hésitation pour un retour du Titi, plus de dix ans après son départ. Les négociations avec le Bayern Munich sont actuellement au point mort, précise média allemand.

De plus, les autres clubs intéressés (Manchester City et le FC Barcelone) par Kingsley Coman n’ont pas avancé leurs pions dans ce dossier. « Les clubs surveillent la situation de Coman, mais ne prennent aucune mesure concrète pour l’acheter ou le prêter. » S’il est ouvert à l’idée d’un départ, le Français ne pousse pas non plus pour partir du Bayern Munich. « Selon les proches du joueur, rester à Munich est tout à fait possible », conclut Sky Sport.