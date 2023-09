Le PSG a enregistré pas moins de douze recrues tout au long de ce mercato estival 2023. Après la fermeture des portes du marché des transferts, le Paris Saint-Germain compte également des dossiers aux oubliettes.

Au cours du mercato estival 2023, le Paris Saint-Germain a longuement cherché à renforcer son entrejeu. En ce sens, le club de la capitale est allé chercher Manuel Ugarte et Cher Ndour. Cependant, un profil plus offensif et créateur est également espéré et c’est à ce moment que le nom de Gabri Veiga a été associé au PSG. L’Espagnol du Celtga Vigo à un moment été annoncé comme une probable recrue estivale du club de la capitale, sans que le dossier aille à son terme. Cependant, la piste était bien active. C’est en tous cas ce qu’affirment nos confrères de Foot Mercato qui avance même la date du 5 juillet pour une visite médicale programmée à Paris : « Mais au dernier moment, cette visite a été annulée« . Le milieu de terrain de 21 ans finira par rejoindre l’Arabie Saoudite. Si Ousmane Dembélé est arrivé sous les cieux parisiens afin de renforcer le secteur offensif Rouge & Bleu notamment l’aile droite, un autre nom aurait pu être le renfort à ce poste : Riyad Mahrez. En effet, toujours selon Foot Mercato, l’international algérien était bien sur les tablettes du PSG.

Riyad Mahrez, trop cher pour le PSG ?

Pour s’attacher les services d’Ousmane Dembélé, les dirigeants parisiens se sont acquittés d’un chèque de 50 millions d’euros, montant de la clause libératoire du Français. Pour le dossier Riyad Mahrez, le conseiller football du PSG a estimé que le transfert du joueur de Manchester City à l’époque serait trop coûteux. Au cours de cet été, Riyad Mahrez a finalement rejoint l’Arabie Saoudite contre 35 millions d’euros. De quoi nourrir des regrets pour les Parisiens ?