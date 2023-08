Mercato – Le PSG et Al-Arabi SC (Qatar) en pourparlers avancés pour Abdou Diallo

Prêté au RB Leipzig l’an passé, Abdou Diallo ne devrait pas faire de vieux os en terre parisienne. Il est notamment pressenti du côté du Qatar où Al-Arabi SC négocie pour son arrivée cet été.

Ils sont nombreux à se retrouver sur la liste des transferts au PSG. Un groupe à part a ainsi été constitué, à l’image de ce qui avait été fait l’année dernière. Parmi ces indésirables se préparant sur la pelouse du nouveau centre d’entraînement rouge et bleu à Poissy, on y retrouve Abdou Diallo. Sous contrat avec le club de la capitale jusqu’en juin 2024, l’arrière central sénégalais cherche une porte de sortie après son prêt infructueux au RB Leipzig. Et si peu de prétendants se sont pour l’heure présentés, l’ancien monégasque pourrait finalement prendre la direction du Qatar.

🚨 CONFIRMATION : Bernardo Silva ne rejoindra pas le PSG cet été.

Le joueur a rejeté les approches parisiennes, et n’avait pas le feu vert de Pep Guardiola ❌🇵🇹



[@FabriceHawkins] pic.twitter.com/lLcvoEfadc — Canal Supporters (@CanalSupporters) August 1, 2023

Abdou Diallo partant pour rejoindre le Qatar ?

En effet, comme l’indique L’Équipe, Al-Arabi, vice champion du Qatar, aimerait beaucoup enrôler Abdou Diallo. Des pourparlers en ce sens se seraient donc lancés entre les deux clubs. Pour sa part, le principal intéressé ne serait pas du tout fermé à l’idée de rallier cette destination dans les jours à venir. Le quotidien sportif ne précise toutefois pas le montant de cet hypothétique transfert. Mais étant donné sa situation contractuelle, il serait étonnant que le PSG récupère une somme très élevée. Pour rappel, les Rouge et Bleu avaient déboursé la coquette somme de 32 millions d’euros pour le déloger du Borussia Dortmund en juin 2019.