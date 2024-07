Mercato : Le PSG et Benfica proches d’un accord pour Joao Neves

Pour renforcer son milieu de terrain, Luis Enrique était à la recherche d’un profil bien précis et aurait fait de Joao Neves sa priorité. Après de longues semaines de tractations et informations qui affluent, le PSG et Benfica seraient proches d’un accord.

Après une saison au PSG, Luis Enrique ne semble pas satisfait de son milieu de terrain, qu’il aimerait renforcer avec l’arrivée de Joao Neves. En effet, le profil de Manuel Ugarte ne lui correspond pas, en témoigne le traitement réservé à l’Uruguayen. Après des premiers mois passés en Rouge & Bleu en tant que titulaire, l’ancien du Sporting Portugal a été relégué au rang de remplaçant pour faire de la place à Fabian Ruiz. C’est dans ce contexte que le Paris Saint-Germain a entamé le mercato estival 2024 avec la volonté de recruter un profil particulier étant capable d’évoluer devant la défense, bon à la récupération, mais également à l’aise balle au pied. Le nom de Joao Neves a été érigé au rang de priorité absolue par la paire Luis Enrique – Luis Campos. Cependant, sur ce dossier, les prétentions du SL Benfica pouvaient faire office de réel frein à l’avancée des dirigeants parisiens. En effet, dans son contrat le liant à son club formateur jusqu’en 2028, Joao Neves dispose d’une clause libératoire de 120 millions d’euros et Rui Costa, président du club portugais, ne souhaitait pas céder son joyau pour moins que cette somme. Cependant, face à la volonté réciproque qui existe entre le joueur et le Paris Saint-Germain, les dirigeants benfiquistes pourraient lâcher la corde.

L’accord est proche !

S’il n’y a toujours pas de fumée blanche, le média portugais Mais Futebol affirme que l’accord est proche. Dans ce contexte, nos confrères lusitaniens affirment même que Joao Neves sera bientôt autorisé à se rendre à Paris afin de finaliser son accord avec le club de la capitale. Sur le plan financier, le PSG reste inflexible sur sa volonté de ne pas dépasser la barre des 70 millions d’euros bonus compris, un deal que n’a pas encore accepté le SL Benfica. Toutefois, c’est autour de cette somme que l’accord devrait se finaliser entre les deux clubs, toujours selon Mais Futebol. Le joueur est de son côté en vacances, et reste dans l’attente de nouvelles de part et d’autre.