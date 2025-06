Mercato : Le PSG et Bournemouth proches d’un accord pour Illia Zabarnyi

Alors que le PSG est engagé en Coupe du Monde des Clubs et que la compétition bat son plein, le mercato est plus que jamais d’actualité. Dans ce contexte, la piste Illia Zabarnyi est proche d’une issue favorable.

Avant la Coupe du Monde des Clubs, le PSG a espéré recruter Illia Zabarnyi et compter sur lui aux Etats-Unis. Cependant, les positions étaient trop éloignées entre celles des dirigeants du club de la capitale et leurs homologues de Bournemouth. Aujourd’hui, alors que la compétition bat son plein outre-Atlantique, le dossier semble se décanter. En effet, selon les informations de Foot Mercato et L’Equipe, les deux clubs seraient proches d’un accord pour le transfert du défenseur central international ukrainien. Les deux médias français évoquent une issue positive attendue dans les prochains jours pour une transaction autour de 60M€.