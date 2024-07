A la fin de ses deux années en prêt du côté du PSV Eidhoven et du RB Leipzig, Xavi Simons a fait savoir très tôt qu’il ne porterait pas le maillot du PSG la saison prochaine. Ainsi, l’avenir du Néerlandais a longtemps été flou.

Si Xavi Simons a su faire ses choix de carrière ces deux dernières saisons en fonction du temps de jeu qui lui était promis au PSV Eindhoven et au RB Leipzig, pour sa troisième saison depuis son départ du Paris Saint-Germain, le critère principal pour faire son choix semble être le même à l’occasion de ce mercato estival 2024. Après avoir été longtemps été envoyé du côté du Bayern Munich ces dernières semaines, c’est un vers un nouveau prêt en Bundesliga que se dirige le titi parisien. En effet, selon Florian Plettenberg, journaliste pour Sky Sport en Allemagne, le PSG et le RB Leipzig finalisent un nouveau prêt pour Xavi Simons. Ce dernier aurait fait son choix, et devrait donc repartir pour une nouvelle saison avec le club de la galaxie RedBull. Un dossier qui pourrait avoir des conséquences sur le mercato estival du PSG. Car si le club de la capitale a fait de Désiré Doué une de ses cibles principales, le Bayern Munich, après avoir raté Xavi Simons, devrait intensifier son intérêt pour le jeune français de 19 ans, et offrir une concurrence plus rude au Paris Saint-Germain.

La dernière ligne droite

Une information confirmée par nos confrères de L’Equipe qui précisent que « ce n’est encore totalement finalisé mais la volonté de toutes les parties va dans ce sens ces derniers jours« . Si les intérêts du Bayern Munich et de Manchester United ont légèrement rebattu les cartes dans la tête de Xavi Simons, l’idée d’un deuxième prêt consécutif au RB Leipzig semblait acté dès l’été dernier, lors de son premier prêt. A noter que le 10 août prochain, le club de Bundesliga affrontera le PSG en match amical. L’occasion pour Xavi Simons de tout de même croiser le maillot Rouge & Bleu.