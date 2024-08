Depuis ce lundi matin, le PSG a accéléré sur la piste Willian Pacho. En quête de renfort pour sa défense, le club de la capitale aurait fait de l’Equatorien sa priorité après son échec dans le dossier Leny Yoro.

La PSG s’est activé sur le marché des transferts avec la multiplication de pistes et d’intérêt, l’officialisation de Matvey Safonov et Joao Neves, mais ne compte toujours pas de renfort en défense. Pourtant, avec la blessure de Lucas Hernandez, celle de Milan Skriniar et le niveau affiché par le Slovaque, le retour difficile de Presnel Kimpembe et l’inexpérience de Lucas Beraldo, l’arrière garde Rouge & Bleu aurait bien besoin de se renforcer. Si les pistes menant à Lutsharel Geertruida, Leny Yoro ou encore Dean Huijsen n’ont pas été conclues par les dirigeants parisiens, ces derniers semblent avoir bien avancé leurs pions dans le dossier Willian Pacho. En quelques heures seulement, les informations parues dans la presse en France et en Allemagne ont fait écho d’un intérêt, d’un accord tripartite, et le spécialiste du mercato Fabrizio Romano va encore plus loin aujourd’hui. En effet, le journaliste italien affirme que le Paris Saint-Germain et l’Eintracht Francfort examinent ce mardi les documents pour l’accord conclu pour le transfert du défenseur central gaucher de 22 ans. Notre confrère italien évoque même la prochaine étape : le voyage à Paris et la visite médicale.