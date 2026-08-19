Barcola Kvaratskhelia
Image : psg.fr

Mercato : le PSG et Liverpool discutent intensément pour Barcola

Photo de Mickaël Rufet Mickaël Rufet19 août 2026

Liverpool veut toujours recruter Bradley Barcola avant la fin du mercato. Les deux clubs continuent de discuter très régulièrement.

Bradley Barcola ne prolongera pas avec le PSG, il a pris sa décision. À deux ans de la fin de son contrat, un départ paraît donc très plausible cet été. surtout que l’ancien lyonnais est déjà tombé d’accord avec Liverpool pour un futur contrat. De son côté, le club de la capitale pourrait même revoir ses exigences à la baisse dans ce dossier.


Le PSG revoit ses exigences à la baisse pour Barcola

Nouvelle offre imminente de Liverpool pour Bradley Barcola

C’est, du moins, ce que nous explique Abdellah Boulma ce jour. Selon le journaliste, les négociations entre le PSG et Liverpool sont régulières. Et les Rouge et Bleu seraient désormais prêts à accepter une proposition de 140 millions d’euros contre 170 il y a encore quelques jours. Abdellah Boulma précise également que la priorité de Bradley Barcola est, encore et toujours, de rejoindre le bord de la Mersey avant la fin du mercato. Reste à savoir si les Reds parviendront à leurs fins, sans oublier qu’Ibrahim Mbaye est également dans leur viseur.

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