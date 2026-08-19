Mercato : le PSG et Liverpool discutent intensément pour Barcola
Liverpool veut toujours recruter Bradley Barcola avant la fin du mercato. Les deux clubs continuent de discuter très régulièrement.
Bradley
Barcola ne prolongera pas avec le PSG,
il a pris sa décision. À deux ans de la fin de son
contrat, un départ paraît donc très plausible cet été. surtout que
l’ancien lyonnais est déjà tombé d’accord avec
Liverpool pour un futur contrat. De son côté, le
club de la capitale pourrait même revoir ses exigences à la baisse
dans ce dossier.
Le PSG revoit ses exigences à la baisse pour Barcola
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C’est, du moins, ce que nous explique
Abdellah Boulma ce jour. Selon le journaliste, les
négociations entre le PSG et
Liverpool sont régulières. Et les Rouge et Bleu
seraient désormais prêts à accepter une proposition de 140 millions
d’euros contre 170 il y a encore quelques jours. Abdellah
Boulma précise également que la priorité de
Bradley Barcola est, encore et toujours, de
rejoindre le bord de la Mersey avant la fin du
mercato. Reste à savoir si les Reds parviendront à
leurs fins, sans oublier qu’Ibrahim Mbaye est
également dans leur viseur.