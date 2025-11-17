Mercato : Le PSG et Luis Enrique rallument une piste oubliée à 120M€ en attaque !

Le profil idéal pour le système Luis Enrique refait surface à Paris ! Le PSG relance l’étude du transfert de Julian Alvarez, attaquant argentin, mais l’obstacle des 120 millions d’euros réclamés par l’Atlético de Madrid complique l’opération.

Le Paris Saint-Germain est à la recherche de renforts offensifs pour perfectionner le dispositif tactique de Luis Enrique. Selon les dernières informations de Sky Sports, une piste un temps au frigo est désormais en passe de devenir chaude pour les prochains mercatos. L’entraîneur espagnol est un grand admirateur de l’attaquant argentin, dont le profil correspond parfaitement à l’intensité et à la polyvalence exigées dans son schéma de jeu.

Le Choix Numéro Un d’Enrique : Un Profil « Idéal » et un Accord de Principe

La direction du PSG a intensifié l’étude de ce dossier ces dernières semaines. L’identité du joueur n’est pas révélée, mais toutes les indications pointent vers un buteur de l’Atlético de Madrid. Cet attaquant est considéré par Luis Enrique comme le renfort idéal pour l’attaque parisienne. Sa capacité à s’intégrer au jeu de l’ancien sélectionneur de la Roja est jugée supérieure à celle de la plupart des autres attaquants sur le marché. De plus, son « égo tout à fait mesuré » serait un atout précieux pour les efforts collectifs demandés par l’entraîneur.

L’intérêt est réciproque : l’attaquant verrait d’un très bon œil une arrivée au Paris Saint-Germain sous la houlette de Luis Enrique. Bien que le joueur ait été courtisé par des clubs anglais et le FC Barcelone, il n’envisagerait plus de retour en Premier League, estimant y avoir déjà atteint son meilleur niveau. Il a d’ailleurs ouvert la porte à Paris, à condition que les deux clubs parviennent à trouver un accord financier.

L’ Atlético se montre gourmand : L’obstacle des financier

Malgré l’alignement des dés entre le PSG et l’Argentin, un obstacle de taille demeure : les exigences financières de l’Atlético de Madrid. Le club espagnol réclamerait jusqu’à 120 millions d’euros pour libérer son buteur, un montant jugé « abusif » par les dirigeants parisiens jusqu’à présent.

Ce dossier est donc placé sous haute surveillance. Si le Paris Saint-Germain parvient à négocier à la baisse les demandes de l’Atlético Madrid, ou à trouver une structure de paiement satisfaisante, l’attaquant pourrait bien devenir le prochain grand renfort de l’ère Luis Enrique.

YouTube : Canal Supporters Paris







