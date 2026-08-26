Mercato : le PSG et Ousmane Dembélé se sont bien donnés rendez-vous

Le PSG et Ousmane Dembélé devraient rapidement s’asseoir autour d’une table afin d’acter de la marche à suivre. Toutes les parties seraient d’ailleurs confiantes.



Depuis quelques heures, une petite polémique a alimenté la toile. D’un commun accord entre le club et le joueur, il a été décidé qu’Ousmane Dembélé serait mis au repos et qu’il reprendrait l’entraînement ce lundi. Il ne sera donc pas dans le groupe pour le choc de la deuxième journée de Ligue 1 à Lille ce vendredi (20h45).

Les discussions vont reprendre

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Mais dans cette histoire, dont on vous a décrit les coulisses ce matin, il n’y a, en réalité, aucune polémique à faire. D’ailleurs, si certains se sont empressés de parler de possible départ, c’est plutôt tout l’inverse. Le PSG veut prolonger son Ballon d’Or. Et Ce dernier, qui a refusé de grosses avances de l’Arabie Saoudite encore cet été, est d’ailleurs dans la même optique.



Fabrice Hawkins confirme d’ailleurs cette tendance connue depuis plusieurs mois. Selon le journaliste, rien n’a changé. Le club de la capitale et Ousmane Dembélé veulent toujours poursuivre leur aventure et les discussions, ouvertes il y a déjà quelques mois, devraient reprendre une fois le mercato conclu. Sous contrat jusqu’en 2028, Ousmane Dembélé pourrait ainsi étendre son bail d’une ou de deux années supplémentaires.