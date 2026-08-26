Dembélé luis enrique
Image : RMC Sport

Mercato : le PSG et Ousmane Dembélé se sont bien donnés rendez-vous

Photo de Mickaël Rufet Mickaël Rufet26 août 2026

Le PSG et Ousmane Dembélé devraient rapidement s’asseoir autour d’une table afin d’acter de la marche à suivre. Toutes les parties seraient d’ailleurs confiantes.

Depuis quelques heures, une petite polémique a alimenté la toile. D’un commun accord entre le club et le joueur, il a été décidé qu’Ousmane Dembélé serait mis au repos et qu’il reprendrait l’entraînement ce lundi. Il ne sera donc pas dans le groupe pour le choc de la deuxième journée de Ligue 1 à Lille ce vendredi (20h45).

Les discussions vont reprendre

Les raisons de la mise au repos d’Ousmane Dembélé par le PSG

Mais dans cette histoire, dont on vous a décrit les coulisses ce matin, il n’y a, en réalité, aucune polémique à faire. D’ailleurs, si certains se sont empressés de parler de possible départ, c’est plutôt tout l’inverse. Le PSG veut prolonger son Ballon d’Or. Et Ce dernier, qui a refusé de grosses avances de l’Arabie Saoudite encore cet été, est d’ailleurs dans la même optique.

Fabrice Hawkins confirme d’ailleurs cette tendance connue depuis plusieurs mois. Selon le journaliste, rien n’a changé. Le club de la capitale et Ousmane Dembélé veulent toujours poursuivre leur aventure et les discussions, ouvertes il y a déjà quelques mois, devraient reprendre une fois le mercato conclu. Sous contrat jusqu’en 2028, Ousmane Dembélé pourrait ainsi étendre son bail d’une ou de deux années supplémentaires.

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