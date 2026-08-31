Mercato : le PSG et Ousmane Dembélé tombent d’accord, signature imminente ?

Le PSG et Ousmane Dembélé ont bien décidé de poursuivre l’aventure encore quelques saisons. L’accord serait total et la sinature prévue dans les prochaines semaines.

Décidément, ces dernières semaines auront été particulièrement agitées du côté du Paris Saint-Germain. Bradley Barcola et Ibrahim Mbaye sont sur le point d’être officialisés dans leur nouveau club, tandis que Ferran Torres et Mika Godts ont signé. Et ce lundi, on apprend une très bonne nouvelle. Ousmane Dembélé, en fin de contrat en juin 2028, va ainsi s’inscrire dans la durée avec le club de la capitale.

Ousmane Dembélé devrait bien prolonger avec le PSG

C’est Canal+ qui a remis en premier une pièce dans la machine cet après-midi. Une information confirmée dans la foulée par le journal L’Equipe : le PSG et Ousmane Dembélé seraient ainsi tombés d’accord sur les bases d’une prolongation de deux saisons. Un accord qui étendrait son bail jusqu’en 2030 et qui contenterait toutes les parties.

Malgré des approches d’Arabie Saoudite, Ousmane Dembélé veut encore marquer l’Histoire avec le PSG, avant, très certainement, de s’envoler hors de l’Europe. Néanmoins, même si les discussions sont jugées en bonne voie, Fabrice Hawkins dément, de son côté, un quelconque accord. Le journaliste de RMC reste sur ses positions : l’envie commune est de prolonger l’aventure et les discussions reprendront après le mercato.