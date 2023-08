Mercato – Le PSG et ses difficultés pour recruter un avant-centre d’envergure

Le PSG travaille toujours d’arrache-pied pour boucler la venue du tant espéré buteur d’envergure. Problème, rien ne semble réellement bouger dans les différents dossiers abordés par Luis Campos, le chef de la stratégie sportive parisienne.

Qui occupera la pointe de l’attaque du PSG en 2023-2024. Cette question, entêtante, tous les supporters parisiens, ainsi que les divers observateurs de la planète football, se la posent. Car oui, les semaines passent et le club de la capitale ne parvient définitivement pas à faire venir le buteur de renom espéré par Luis Enrique et Luis Campos. De nombreuses pistes ont bien évidemment été, et sont encore, explorées, sans réussite pourtant.

Randal Kolo Muani et Harry Kane toujours en course

Néanmoins, le marché des avant-centres se montre particulièrement ardu cet été. Si Ousmane Dembélé débarquera dans les prochains jours, ce qui reste un très gros coup, le PSG a absolument besoin de recruter un numéro 9. Car oui, à l’heure où sont écrites ces lignes, seul Hugo Ekitike peut réellement occuper cette fonction. Malgré ce, Le Parisien, qui nous offre un petit point à ce sujet en ce mardi soir, ne nous apporte nullement de bonnes nouvelles. Selon cette source, le board rouge et bleu, conscient de cette situation délicate, ne parvient pas à avancer ses pions sur le mercato.

🚨 CONFIRMATION : Bernardo Silva ne rejoindra pas le PSG cet été.

Le joueur a rejeté les approches parisiennes, et n’avait pas le feu vert de Pep Guardiola ❌🇵🇹



[@FabriceHawkins] pic.twitter.com/lLcvoEfadc — Canal Supporters (@CanalSupporters) August 1, 2023

Il ne faudra pas se tromper pour le PSG. D’où la lenteur des négociations. Surtout, de nos jours, un avant-centre de qualité se monnaye à un prix exorbitant. Paris chercherait un artilleur efficace et capable de prendre le jeu à son compte. LP confirme d’ailleurs que le PSG a bel et bien réactivé la piste menant à Randal Kolo Muani. Ce dernier, qui ne verrait pas d’un mauvais œil un départ de l’Eintracht Francfort cet été, restera encore à convaincre alors que les deux clubs ont donc renoué le dialogue au cours des derniers jours. Gonçalo Ramos serait également une piste privilégiée par Luis Campos mais le profil du Lusitanien ferait débat en interne.,

Le Parisien nous explique, en outre, que le PSG est toujours sur le coup pour Harry Kane et ce, même si ce dossier demeure extrêmement complexe à finaliser sur le papier. Enfin, Dusan Vlahovic ne ferait, lui, plus vraiment partie des pistes prioritaires à l’heure actuelle.