Depuis plusieurs mois maintenant, le PSG et Rayan Cherki sont régulièrement lié dans la rubrique mercato. La donne ne risque pas de changer dans les prochaines semaines.

Lors du mercato d’hiver 2024, le PSG, à la recherche de renfort offensif avait coché le nom de Rayan Cherki sur le marché des transferts. Un an plus tard, la situation est toujours la même : l’international espoirs français annoncé sur le départ, et le Paris Saint-Germain annoncé sur le dossier. Après la volte-face de l’été dernier, la piste semble toujours active pour le prochain mercato hivernal. En effet, après son bon début de saison avec l’Olympique Lyonnais (17 matchs – 5 matchs – 7 passes décisives), l’offensif polyvalent est annoncé sur les tablettes du Bayer Leverkusen, Liverpool et du PSG. Selon nos confrères de Foot Mercato les dirigeants parisiens et allemands sont les plus chauds sur la piste et enclins à faire venir Rayan Cherki dès cet hiver : « L’idée étant de s’attacher au plus vite les services du footballeur lyonnais, mais aussi d’éviter la concurrence qui sera encore plus féroce l’été prochain » précisent Foot Mercato. Reste à savoir comment évaluer les chances du PSG quand on connaît les relations entre le président Nasser Al-Khelaïfi et John Textor.

[MàJ]

L’information diffusée dans la presse, l’intérêt du PSG serait finalement à relativiser. En effet, selon nos informations, à date, il n’y aurait aucune chance de voir Rayan Cherki évoluer avec le maillot Rouge & Bleu l’hiver prochain.